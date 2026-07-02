Sua coleção de jogos PlayStation vai virar relíquia? Veja o que dizem

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O anúncio feito em julho de 2026 pela Sony de que a produção de jogos em mídia física para PlayStation será encerrada a partir de janeiro de 2028 deixou muitos jogadores em alerta. A dúvida que fica é: aquela prateleira cheia de caixinhas de jogos vai se transformar em um tesouro? A resposta curta é que sim, sua coleção tem um grande potencial para se tornar uma relíquia valiosa.

A transição definitiva para o formato digital cria um cenário de escassez para os jogos físicos. Com o fim da fabricação, as cópias existentes se tornam as únicas disponíveis no mundo. Esse fator, combinado com a demanda de colecionadores e entusiastas, é a fórmula perfeita para a valorização de um item. Vale ressaltar que jogos já lançados ou que serão lançados em disco antes de janeiro de 2028 não são afetados pela mudança.

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Esse fenômeno não é novo no universo dos games. Títulos raros de consoles antigos, como Nintendo 64 ou o primeiro PlayStation, podem alcançar valores significativos hoje. A lógica que se aplicará aos jogos de PS4 e PS5 será a mesma: quanto mais raro e desejado, mais caro ele se tornará com o passar do tempo.

A decisão da Sony reflete uma tendência consolidada no mercado. No último ano fiscal da empresa, encerrado em abril de 2026, 78% das vendas de jogos completos já vieram de transferências digitais, mostrando a clara preferência do consumidor pelo formato e contextualizando a migração da companhia.

Quais jogos têm maior potencial de valorização?

Nem todos os jogos se tornarão itens de colecionador. O valor de um título dependerá de alguns fatores-chave. Edições especiais ou de colecionador, por exemplo, já saem na frente por terem uma tiragem naturalmente limitada e incluírem itens exclusivos que os fãs adoram.

Outro grupo com alto potencial são os jogos de nicho. Títulos que venderam poucas cópias em seu lançamento, mas que ganharam status de “cult” com o tempo, podem se tornar extremamente difíceis de encontrar. A baixa oferta aumenta drasticamente seu valor no mercado de usados.

Clássicos aclamados, especialmente em suas versões de lançamento e em perfeito estado de conservação, também entram na lista. A nostalgia e a importância histórica de um jogo que marcou uma geração garantem uma demanda constante por parte de novos e antigos jogadores.

O futuro do mercado de usados

O mercado de jogos usados passará por uma grande transformação. A Sony, aliás, não está sozinha nessa transição: a Rockstar já confirmou que GTA 6 não terá disco físico e a Nintendo adotou cartões que funcionam como chaves de download para o Switch 2. Com isso, a prática de comprar, jogar e revender um game para financiar o próximo pode perder força. Em seu lugar, veremos um ambiente mais focado no colecionismo, onde os preços serão definidos pela raridade e estado de conservação do produto.

Para quem pensa em investir ou simplesmente preservar sua coleção, a dica é clara: o cuidado é fundamental. Manter a caixa, o manual e o disco em perfeitas condições é o que diferencia um simples jogo usado de um item de colecionador. Jogos lacrados, obviamente, atingirão os valores mais altos, mas uma cópia completa e bem conservada já terá seu lugar garantido no futuro mercado de relíquias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.