Games que marcaram época: os maiores sucessos de cada década

Ao longo das últimas décadas, a indústria de games passou de um entretenimento doméstico simples para um dos principais segmentos do mercado de mídia e tecnologia. Desde os anos 80 até a atualidade, alguns títulos se destacaram não apenas pelo número de vendas, mas também pela forma como influenciaram jogadores, empresas e até outras formas de cultura. Além disso, esses jogos de maior sucesso em cada período ajudam a entender a evolução do hardware, das narrativas interativas e do comportamento do público.

Observar quais foram os games de maior sucesso em suas décadas permite identificar mudanças claras. Houve a transição dos fliperamas para os consoles, a chegada dos mundos em 3D, o avanço dos jogos online e o domínio atual dos títulos competitivos e multiplataforma. Dessa forma, cada era tem seus representantes simbólicos, que permanecem presentes em remasterizações, continuações e referências constantes em produções atuais. Assim, a história dos games funciona também como um espelho da própria evolução tecnológica.

Games de maior sucesso nos anos 80

Nos anos 80, a palavra-chave para entender os games de sucesso é o arcade. Títulos como Pac-Man (1980) e Space Invaders já haviam estabelecido uma base. No entanto, foi nessa década que séries como Super Mario Bros. (1985) consolidaram o Nintendo Entertainment System (NES) nos lares. Na prática, esses jogos eram marcados por mecânicas simples, dificuldade elevada e visual em 8 bits.

Entre os destaques da década de 1980, alguns nomes aparecem com frequência em listas históricas:

Pac-Man – símbolo dos fliperamas e um dos jogos mais reconhecidos do mundo;

– símbolo dos fliperamas e um dos jogos mais reconhecidos do mundo; Super Mario Bros. – responsável por popularizar o gênero de plataforma e fortalecer a Nintendo;

– responsável por popularizar o gênero de plataforma e fortalecer a Nintendo; Tetris – lançado em 1984, expandiu-se por diversos aparelhos, inclusive portáteis.

Esses games marcaram época por sua acessibilidade, repetição de partidas curtas e pela capacidade de atrair tanto jogadores ocasionais quanto os mais dedicados. Além disso, abriram caminho para que o mercado de consoles domésticos se tornasse, posteriormente, tão relevante quanto os fliperamas. Por consequência, estabeleceram padrões de design que ainda influenciam jogos indie e experiências mobile atuais.

game_depositphotos.com / AndreyBezuglov



Quais foram os grandes games dos anos 90?

Nos anos 90, os jogos de maior sucesso acompanharam a transição do 2D para o 3D. Ao mesmo tempo, houve o crescimento de consoles como o Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation e Nintendo 64. A diversidade de gêneros também aumentou, e surgiram franquias que permanecem ativas até hoje. Assim, a palavra-chave “games de maior sucesso” nesse período está associada à inovação gráfica e a experiências mais longas.

Entre os principais títulos dessa década, costumam ser citados:

Street Fighter II (1991) – referência em jogos de luta e presença constante em campeonatos;

(1991) – referência em jogos de luta e presença constante em campeonatos; The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) – frequentemente lembrado como um marco do 3D em aventuras;

(1998) – frequentemente lembrado como um marco do 3D em aventuras; Final Fantasy VII (1997) – ajudou a popularizar os RPGs japoneses fora do Japão;

(1997) – ajudou a popularizar os RPGs japoneses fora do Japão; Doom (1993) – consolidou o gênero de tiro em primeira pessoa no PC.

Essa década também viu a expansão dos jogos em CD, o que permitiu trilhas sonoras mais complexas, cenas em vídeo e roteiros mais elaborados. Esses elementos reforçaram o papel dos games como forma de narrativa. Paralelamente, começaram a surgir as primeiras experiências de multiplayer online em consoles e PCs. Com isso, foi preparado o terreno para a revolução conectada que viria na década seguinte.

Games que marcaram os anos 2000

Os anos 2000 foram decisivos para os games de maior sucesso no ambiente online e para a consolidação das grandes franquias anuais. Com o avanço da internet banda larga e o fortalecimento de consoles como PlayStation 2, Xbox e, mais tarde, Xbox 360 e PlayStation 3, os jogos passaram a explorar mais o modo multiplayer e os conteúdos extras. Além disso, o PC se firmou como plataforma competitiva, especialmente em gêneros como FPS e MMORPG.

Alguns dos games mais influentes e bem-sucedidos desse período incluem:

Grand Theft Auto: San Andreas (2004) – reconhecido pelo mundo aberto amplo e grande público; World of Warcraft (2004) – referência em jogos online massivos (MMORPG); Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) – consolidou o modelo de FPS competitivo moderno; The Sims 2 e 3 (2004, 2009) – ampliaram o alcance dos simuladores de vida.

Nessa década, a noção de “jogo de sucesso” começou a envolver não apenas vendas iniciais, mas também o tempo de engajamento, a comunidade ativa e a presença constante de atualizações e expansões. Consequentemente, passaram a surgir modelos de negócio baseados em DLCs, pacotes de expansão e conteúdo pós-lançamento, que influenciam a forma de consumo até hoje. Além disso, serviços online como Xbox Live e PlayStation Network padronizaram perfis, conquistas e jogo em rede.

Quais games lideraram dos anos 2010 até a atualidade?

Dos anos 2010 até 2025, os games de maior sucesso passaram a ser medidos também por métricas como jogadores simultâneos, transmissões em streaming e presença em esportes eletrônicos. Além disso, plataformas como PC, consoles e dispositivos móveis se aproximaram, e muitos títulos adotaram o modelo free-to-play com microtransações.

Entre os destaques mais citados a partir de 2010 estão:

Minecraft (lançado em 2011) – grande base de jogadores, foco em criação e educação;

(lançado em 2011) – grande base de jogadores, foco em criação e educação; League of Legends (2009, mas consolidado na década seguinte) – um dos principais nomes dos eSports;

(2009, mas consolidado na década seguinte) – um dos principais nomes dos eSports; Fortnite (2017) – popularizou o gênero battle royale e eventos in-game;

(2017) – popularizou o gênero battle royale e eventos in-game; GTA V (2013) – vendas contínuas por vários anos, além do modo online;

(2013) – vendas contínuas por vários anos, além do modo online; Among Us e battle royale mobile – impulsionados pelo streaming e pelo acesso em smartphones.

Na década de 2020, a discussão sobre games de maior sucesso também passou a considerar serviços de assinatura, jogos em nuvem e atualizações constantes, tornando os lançamentos produtos em evolução contínua. Ao mesmo tempo, o crescimento das comunidades em redes sociais e plataformas de vídeo transformou jogadores em influenciadores, impactando diretamente a popularidade e a longevidade de diversos títulos. Além disso, recursos como crossplay e cross-save aproximaram ainda mais as diferentes plataformas.

Como os games que marcaram época ainda influenciam hoje?

Os games que marcaram época, desde os fliperamas dos anos 80 até os títulos multiplataforma atuais, seguem influenciando novos projetos de maneira direta. Muitos desenvolvedores retomam mecânicas de clássicos, atualizando gráficos e modos de jogo para o público contemporâneo. Além disso, remakes e remasterizações são lançados com frequência, permitindo que novas gerações tenham contato com esses sucessos históricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao observar os games de maior sucesso em suas décadas, é possível perceber uma linha contínua de evolução. Ela vai da simplicidade dos arcades à complexidade dos mundos persistentes online. Assim, essa trajetória ajuda a entender por que certas franquias permanecem presentes desde os consoles de 8 bits até a realidade atual. Hoje, o mesmo jogo pode ser acessado em diferentes dispositivos, atualizado de forma constante e acompanhado em transmissões ao vivo por milhões de espectadores. Dessa maneira, o passado e o presente dos games se conectam em um ciclo de influência permanente.