Sony aumenta preço de seus consoles PlayStation no mundo

A gigante japonesa do entretenimento Sony anunciou, nesta sexta-feira (27), um aumento nos preços de seus modelos de PlayStation 5 (PS5), o segundo reajuste desse tipo em um ano.

"Considerando as pressões persistentes sobre a economia global, decidimos aumentar os preços do PS5, do PS5 Pro e do PlayStation Portal" em todo o mundo, "a partir de 2 de abril", afirmou o grupo no blog do PlayStation.

Na Europa, os consoles serão vendidos por 100 euros a mais (603 reais). O PlayStation Portal aumentará 30 euros (181 reais), elevando seu custo para 249,99 euros (1.500 reais). Nos Estados Unidos, as altas serão de 100 a 150 dólares (523 a 784 reais), dependendo da versão.

A versão digital do console já havia sofrido um aumento de 50 euros (301 reais) na Europa em abril de 2025, quando os modelos com e sem Blu-ray também ficaram mais caros no Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália.

Lançado em 2020 e com mais de 92 milhões de unidades vendidas, o PlayStation 5 é um dos consoles mais populares do mercado.

No entanto, as vendas globais registraram queda (-16% anual em volume de outubro a dezembro), apesar do lançamento do PlayStation 5 Pro, destinado ao mercado de alto padrão, em novembro de 2024.

A Sony e seus concorrentes enfrentam uma crescente escassez de dispositivos semicondutores, o que eleva o custo desses componentes e corrói as margens de lucro.

Em maio, a Microsoft também aumentou os preços de seus consoles Xbox Series em todo o mundo, citando, da mesma forma, as "condições de mercado".

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