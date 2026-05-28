Como economizar na PSN: 5 dicas para comprar jogos mais baratos

Comprar jogos na PlayStation Network (PSN) pode pesar no bolso, mas com um pouco de estratégia é possível montar uma biblioteca de respeito sem gastar uma fortuna. A loja digital da Sony oferece promoções constantes, e saber como aproveitá-las é o segredo para economizar.

Seja para adquirir aquele lançamento que você tanto espera ou para explorar títulos mais antigos, algumas práticas simples podem garantir um bom desconto. A chave é ter paciência e usar as ferramentas que a própria plataforma oferece a seu favor.

Leia Mais

1. Use a lista de desejos a seu favor

A função de lista de desejos é sua maior aliada. Ao adicionar um jogo que você quer, você pode acompanhar facilmente quando o título entra em promoção. Isso evita que você precise checar a loja todos os dias e ajuda a não perder uma boa oferta.

2. Fique de olho nas grandes promoções sazonais

A PSN realiza grandes eventos de liquidação ao longo do ano. Fique atento a datas como a Black Friday, em novembro, e as promoções de fim de ano, em dezembro. Outros períodos importantes incluem os "Days of Play", geralmente entre o final de maio e início de junho, e as promoções de férias, que acontecem no meio e no final do ano com descontos que podem chegar a 80%.

3. Aproveite os benefícios da PS Plus

A assinatura da PlayStation Plus oferece mais do que o acesso ao modo multiplayer online. O serviço possui três níveis — Essential, Extra e Deluxe —, cada um com benefícios diferentes. Assinantes recebem descontos exclusivos em muitos jogos, que são somados às promoções já existentes, e em grandes eventos, como o Days of Play, é possível encontrar a assinatura anual com bons descontos. Além disso, todos os planos disponibilizam jogos mensais que podem ser resgatados sem custo adicional enquanto a assinatura estiver ativa.

4. Compare edições e pacotes

Muitas vezes, a edição padrão de um jogo não é a mais vantajosa. Durante as promoções, verifique o preço das edições "Deluxe" ou "Gold", que incluem expansões e conteúdos extras. É comum que um pacote completo saia mais barato do que comprar o jogo base e os DLCs separadamente. Fique atento também aos pacotes que reúnem vários títulos de uma mesma franquia.

5. Acompanhe sites de histórico de preços

Existem plataformas online, como o site PSPrices, dedicadas a monitorar os preços de jogos na PSN. Elas permitem visualizar o histórico de um título e saber qual foi o menor valor já registrado por ele. Com essa informação, você consegue avaliar se o desconto atual é realmente bom ou se vale a pena esperar por uma promoção ainda melhor no futuro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.