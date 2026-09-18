GTA VI terá álbum com 34 músicas inéditas; veja os primeiros nomes

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Rockstar Games anunciou o lançamento de “Grand Theft Auto VI: The Album”, um disco oficial para o jogo com 34 músicas novas e originais. O projeto chega em 19 de novembro, mesma data prevista para a estreia de “GTA VI”. Seis faixas já foram liberadas nas plataformas de streaming.

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Entre os primeiros nomes revelados estão Yung Lean, Future, Metro Boomin, Travis Scott e PinkPantheress. A lista também inclui Fred again.., Morgan Wallen, Rauw Alejandro e Keith Richards.

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As seis canções já disponíveis são:

“That's It”, de Yung Lean com Future e Metro Boomin

“RHYNO”, de Travis Scott

“Sexy Magic”, de CA7RIEL & Paco Amoroso com PinkPantheress, Fred again.. e Etienne de Crécy

“Last Thing You Need”, de Morgan Wallen

“Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro

“Bright Lights, Big City”, de Keith Richards

A faixa de Travis Scott, “RHYNO”, foi produzida por Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante do Daft Punk. Já a música de Keith Richards é uma nova gravação de um clássico de Jimmy Reed, lançado originalmente em 1961.

O que esperar do álbum

Apesar do anúncio de 34 músicas, os artistas e títulos das outras 28 faixas permanecem em segredo. A Rockstar também esclareceu que o álbum não representa toda a experiência sonora do jogo, prometendo mais detalhes sobre as rádios e a trilha dinâmica de “GTA VI”.

A música tem sido central na divulgação do game. O primeiro trailer, de dezembro de 2023, usou “Love Is a Long Road”, de Tom Petty, que teve um crescimento expressivo nas plataformas digitais. O segundo trailer, de maio de 2025, apresentou “Hot Together”, das Pointer Sisters, e os streams da faixa aumentaram 182.000% no Spotify.

“Grand Theft Auto VI: The Album” poderá ser salvo antecipadamente nos serviços de streaming. O disco também ganhará versões físicas em CD e vinil.

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O jogo “Grand Theft Auto VI” tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.