Dubai Chambers lança o primeiro marketplace de IA Agêntica do mundo criado por uma câmara de comércio

A Dubai Chambers lançou o Chamber AI Hub, o primeiro marketplace de IA Agêntica do mundo desenvolvido por uma câmara de comércio. A plataforma permite que empresas em Dubai acessem agentes de IA prontos para uso, capazes de realizar, de forma independente, diversas tarefas administrativas e operacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261026762617/pt/

H.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori Chairman of Dubai Chambers. (Photo: AETOSWire)

Atualmente, o marketplace disponibiliza 22 agentes de IA especializados, abrangendo sete áreas de negócios: Compliance, Suprimentos, Operações, Finanças, Vendas, Recursos Humanos e Logística. A oferta será ampliada para 100 agentes.

A iniciativa apoia os esforços de Dubai para acelerar a adoção de IA Agêntica no setor privado, auxiliando as empresas a aumentar a eficiência, fortalecer a competitividade e transformar seus modelos operacionais.

Sua Excelência, o Engenheiro Sultan bin Saeed Al Mansoori, presidente da Dubai Chambers, comentou: “O sucesso na transição para a IA Agêntica não é medido apenas pela adoção da tecnologia, mas pela eficácia com que as empresas utilizam essas ferramentas para enfrentar desafios de negócios e gerar resultados tangíveis. Por isso, estamos conectando conhecimento à aplicação prática, desenvolvendo competências e ampliando o acesso a soluções especializadas e ferramentas de alta qualidade, que ajudam as empresas a se adaptarem às mudanças e a evoluírem sua forma de trabalhar.”

O marketplace oferece soluções práticas para tarefas como avaliação de fornecedores, revisão de contratos, conferência de faturas, elaboração de propostas comerciais, triagem em processos de recrutamento e pontuação de leads de clientes.

As empresas podem testar os agentes em um ambiente controlado antes da implementação, contando com créditos introdutórios gratuitos e pacotes de assinatura baseados no uso. A plataforma também oferece avaliações de prontidão e painéis de controle para monitorar o uso, os custos e o desempenho. Um portal administrativo dedicado permite que as empresas supervisionem a utilização dos agentes de IA por suas equipes.

O lançamento faz parte de um programa mais amplo, com duração de dois anos, voltado para capacitar mais de 295 mil empresas do setor privado a adotar tecnologias de IA Agêntica. Isso inclui treinamentos especializados para 14 mil empresas, visando apoiar a integração dessas tecnologias aos seus processos operacionais.

Para saber mais, acesse: https://aihub.dubaichambers.com

Sobre a Câmara de Comércio de Dubai

A Câmara de Comércio de Dubai é uma entidade pública sem fins lucrativos que apoia a visão de Dubai como um centro de negócios global, capacitando empresas, fornecendo serviços inovadores de valor agregado e facilitando o acesso a redes influentes.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026762617/pt/

Mohamad Mouzehem

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mohamad.mouzehem@dubaichamber.com