Pesquisa Ipespe mostra Flávio Bolsonaro e Lula empatados no 2º turno
Novo levantamento aponta disputa acirrada voto a voto na decisão presidencial; veja os números detalhados e as preferências de cada segmento
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, marcado para este domingo (25/10). O presidente Lula (PT) registra 49,5%, segundo levantamento Ipespe/Abrapel divulgado nesta sexta-feira (23/10). O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos.
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Os dois candidatos oscilaram 0,7 ponto percentual em relação à pesquisa divulgada na semana passada. No levantamento anterior, o postulante do PL apresentava 51,2% dos votos válidos, enquanto o petista marcava 48,8%.
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Na modalidade estimulada, quando os nomes são indicados aos entrevistados, o filho de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente condenado e preso por tramar um golpe de Estado, manteve 48%. Lula avançou um ponto percentual e chegou a 47%. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam responder ou não opinaram.
No cenário espontâneo, no qual os nomes não são citados aos eleitores, Flávio permaneceu com 47%, enquanto Lula oscilou de 44% para 46%. Nesse modelo, brancos e nulos totalizam 3%, e 4% não souberam ou não responderam.
Os candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, nos três recortes medidos.
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Amostragem e dados da disputa
O levantamento ouviu por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 22 de outubro. A sondagem está protocolada no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação BR-04350/2026.
No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula. Pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (22/10) indicou os dois concorrentes com 50% dos votos válidos cada.
A pesquisa Ipespe/Abrapel solicitou aos participantes uma classificação de zero a dez sobre a chance de comparecer às urnas. Ao todo, 91% dos entrevistados assinalaram a pontuação máxima dez.
Entre os eleitores que deram nota dez para a presença, Flávio registra 51,5% dos votos válidos, contra 48,5% de Lula. Na semana passada, os índices desse grupo eram de 52,2% e 47,8%. Em votos totais dessa fatia, o senador tem 50%, e o presidente marca 47%, com 2% de brancos e nulos e 1% de indecisos.
Rejeição e segmentos do eleitorado
Ao avaliar o nível de rejeição dos concorrentes, o levantamento apontou que 48% dos entrevistados não votariam em Flávio de jeito nenhum, oscilação de um ponto acima dos 47% anteriores. A rejeição a Lula ficou em 47%.
Na pesquisa estimulada, Flávio lidera nos seguintes grupos:
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homens: índice de 53%
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evangélicos: índice de 62%
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renda familiar superior a cinco salários mínimos: índice de 54%
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eleitores da Região Sul: índice de 63%
Lula reúne mais intenções de voto nos seguintes recortes:
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mulheres: índice de 50%
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católicos: índice de 50%
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outras religiões ou sem religião: índice de 57%
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renda familiar de até dois salários mínimos: índice de 54%
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eleitores da Região Nordeste: índice de 65%