Pesquisa Ipespe mostra Flávio Bolsonaro e Lula empatados no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, marcado para este domingo (25/10). O presidente Lula (PT) registra 49,5%, segundo levantamento Ipespe/Abrapel divulgado nesta sexta-feira (23/10). O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos.

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Os dois candidatos oscilaram 0,7 ponto percentual em relação à pesquisa divulgada na semana passada. No levantamento anterior, o postulante do PL apresentava 51,2% dos votos válidos, enquanto o petista marcava 48,8%.

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Na modalidade estimulada, quando os nomes são indicados aos entrevistados, o filho de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente condenado e preso por tramar um golpe de Estado, manteve 48%. Lula avançou um ponto percentual e chegou a 47%. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam responder ou não opinaram.

No cenário espontâneo, no qual os nomes não são citados aos eleitores, Flávio permaneceu com 47%, enquanto Lula oscilou de 44% para 46%. Nesse modelo, brancos e nulos totalizam 3%, e 4% não souberam ou não responderam.

Os candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, nos três recortes medidos.

Amostragem e dados da disputa

O levantamento ouviu por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 22 de outubro. A sondagem está protocolada no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação BR-04350/2026.

No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula. Pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (22/10) indicou os dois concorrentes com 50% dos votos válidos cada.

A pesquisa Ipespe/Abrapel solicitou aos participantes uma classificação de zero a dez sobre a chance de comparecer às urnas. Ao todo, 91% dos entrevistados assinalaram a pontuação máxima dez.

Entre os eleitores que deram nota dez para a presença, Flávio registra 51,5% dos votos válidos, contra 48,5% de Lula. Na semana passada, os índices desse grupo eram de 52,2% e 47,8%. Em votos totais dessa fatia, o senador tem 50%, e o presidente marca 47%, com 2% de brancos e nulos e 1% de indecisos.

Rejeição e segmentos do eleitorado

Ao avaliar o nível de rejeição dos concorrentes, o levantamento apontou que 48% dos entrevistados não votariam em Flávio de jeito nenhum, oscilação de um ponto acima dos 47% anteriores. A rejeição a Lula ficou em 47%.

Na pesquisa estimulada, Flávio lidera nos seguintes grupos:

homens: índice de 53%

evangélicos: índice de 62%

renda familiar superior a cinco salários mínimos: índice de 54%

eleitores da Região Sul: índice de 63%

Lula reúne mais intenções de voto nos seguintes recortes: