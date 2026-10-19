Lula diminui vantagem, mas Flávio ainda lidera com folga, aponta Atlas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,1% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, contra 48,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta segunda-feira (19/10). A vantagem do candidato do PL é de 2,2 pontos percentuais, acima da margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

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O levantamento mostra que Flávio mantém a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto, marcada para o próximo domingo (25/10). Na pesquisa anterior, realizada entre 2 e 6 de outubro, o senador registrava 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula aparecia com 45,7%. Agora, a diferença entre os dois caiu de 5,4 para 2,2 pontos percentuais.

Na pesquisa atual, considerando o total de entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 49,8% das intenções de voto, contra 47,6% de Lula. Outros 2,6% dos eleitores afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou ainda não sabem em quem votar.

Os votos válidos consideram apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo os votos brancos, nulos e as respostas dos eleitores indecisos. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições.

O cenário apresentado pela AtlasIntel/Bloomberg mantém Flávio à frente de Lula, assim como ocorreu no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, o senador recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos, o equivalente a 1,87 ponto percentual.

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A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.998 eleitores entre os dias 13 e 18 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02418/2026.

