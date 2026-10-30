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Duplo diploma no ensino médio ganha mais espaço no Brasil

Censo Escolar 2025 contabiliza 7,3 milhões de matrículas no ensino médio, queda de 5,3% em um ano, enquanto a rede privada cresce 0,6% e o país soma mais de 1,2 mil escolas com oferta bilíngue. Nesse cenário, programas que combinam o currículo brasileiro a um diploma estrangeiro ao final da etapa passam a integrar a oferta de escolas privadas

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DINO
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Repórter
30/10/2026 15:49

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Duplo diploma no ensino médio ganha mais espaço no Brasil
Duplo diploma no ensino médio ganha mais espaço no Brasil crédito: DINO

O ensino médio brasileiro registra a menor quantidade de matrículas em uma década, e a rede privada segue em alta. Segundo o Censo Escolar 2025, divulgado em fevereiro de 2026 pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a etapa soma 7,3 milhões de matrículas, queda de 5,3% em relação a 2024, enquanto a rede privada cresceu 0,6% no mesmo período.

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O movimento ocorre junto à expansão do ensino bilíngue. De acordo com a Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi), o país tem mais de 1,2 mil escolas com oferta bilíngue, número que reflete aumento de 10% em cinco anos.

A proficiência em inglês também compõe esse contexto. No índice EF EPI 2025, da EF Education First, o Brasil ocupa a 75ª posição entre 123 países avaliados, com proficiência classificada como baixa, e a 16ª entre 20 países da América Latina.

Nesse cenário, escolas privadas de diferentes regiões oferecem programas de duplo diploma, nos quais o estudante cursa o currículo brasileiro e, em paralelo, disciplinas de um sistema educacional estrangeiro, em geral dos Estados Unidos ou do Canadá. Ao final do ensino médio, recebe dois diplomas, e o estrangeiro não substitui o brasileiro. Os modelos variam entre as instituições.

Sobre esse cenário, Rodrigo Biazon, diretor-executivo da Rosedale Brasil, organização de educação internacional que oferece o diploma de ensino médio de Ontário, no Canadá (OSSD), em parceria com escolas brasileiras, avalia que a integração ao currículo é um fator central nesses programas. “A dupla diplomação funciona quando o currículo estrangeiro se integra à rotina da escola, sem sobrecarregar o aluno nem competir com o ensino brasileiro”, afirma.

Biazon também comenta a escolha das famílias. “Antes de escolher um programa, as famílias precisam verificar quem emite o diploma, como ele é reconhecido e quais disciplinas o compõem”.

Com 7,3 milhões de matrículas no ensino médio, queda de 5,3% em um ano e crescimento da oferta bilíngue, o duplo diploma passa a integrar o conjunto de formatos disponíveis nas escolas privadas e até um diferencial competitivo. Diploma emitido, reconhecimento e disciplinas cursadas são os pontos que definem o formato de cada programa e a relação dele com o ensino brasileiro.

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