Relatório da Templafy Revela que 95% dos Profissionais do Conhecimento Editam Documentos Gerados por IA Antes do Uso nos Negócios

NOVA YORK, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A IA agora está firmemente integrada na criação de documentos de negócios, oferecendo um potencial significativo para transformar a forma como o trabalho profissional é realizado. No entanto, uma nova pesquisa da Templafy mostra que as empresas ainda não estão aproveitando toda a oportunidade de produtividade, pois uma geração de documento mais rápida nem sempre se traduz em uma conclusão mais rápida do trabalho.

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De acordo com The Business-Ready AI Gap 2026 , 90% dos profissionais do conhecimento nos EUA e no Reino Unido usam IA para criar documentos de negócios pelo menos uma vez por semana, mas 95% afirmam que ainda editam o documento antes que ele esteja pronto para uso. Os colaboradores gastam, em média, quase quatro horas por semana revisando, corrigindo e validando documentos gerados por IA, enquanto quase metade (48%) afirma que a necessária revisão pode resultar em pouca economia de tempo na realidade.

A pesquisa aponta para uma lacuna crescente entre os resultados gerados por IA e o trabalho realmente pronto para uso nos negócios: preciso, específico para a empresa e pronto para uso. Com a adoção generalizada da IA, o próximo desafio das empresas deixa de ser simplesmente dar aos colaboradores acesso à IA, e sim fornecer à IA o contexto e as orientações da empresa necessários para a produção consistente de resultados de alta qualidade para os negócios.

As empresas podem estar medindo a produtividade da IA cedo demais

Aparentemente os colaboradores têm uma visão relativamente positiva sobre o que a IA produz. Em ambos os mercados, 60% afirmam que o primeiro resultado gerado por IA é refinado o suficiente para ser usado com o mínimo de edição.

Mas um primeiro rascunho bem elaborado não significa necessariamente que o trabalho está concluído. Entre os funcionários que passam mais de uma hora revisando um documento gerado por IA, 34% afirmam que a edição pode levar mais tempo do que se fosse criado por eles.

Os colaboradores também estão corrigindo problemas substanciais, não apenas refinando os documentos. A precisão é a correção mais comum, citada por 40% dos entrevistados, seguida por expressões genéricas ou clichês (34%) e formatação (31%).

Os resultados sugerem que medir a produtividade da IA somente quanto à velocidade da sua geração deixa de fora uma parte importante da equação. A grande oportunidade é reduzir o trabalho que ocorre após a geração do documento, fornecendo à IA mais contexto necessário para a geração do resultado correto desde o início.

Christian Lund, cofundador da Templafy, disse: “A inteligência da IA é algo que todas as empresas atualmente podem acessar, portanto, o acesso em si não é mais uma vantagem. A vantagem será resultado do nível de eficácia da empresa ao conectar a IA à forma como seus negócios realmente funcionam: o conhecimento, os padrões, a experiência e a maneira de fazer as coisas. As empresas que fizerem isso da maneira certa poderão aproveitar a IA para produzir documentos de maior qualidade e consistência, prontos para uso nos negócios em grande escala, em vez de deixar o trabalho de revisão e retrabalhos para os colaboradores. É aí que a IA deixa de ser uma tecnologia impressionante e passa a se tornar uma verdadeira infraestrutura de negócios."

A pesquisa mostra que grande parte desse contexto da empresa ainda não está chegando automaticamente à IA. Em ambos os mercados, 42% afirmam que suas ferramentas de IA não têm acesso suficiente ao conteúdo de origem aprovado da empresa, enquanto cerca de 40% dizem que suas ferramentas têm dificuldade para incorporação do conteúdo. Apenas 30% afirmam que modelos, conteúdos ou ativos aprovados são aplicados automaticamente.

As empresas passaram anos desenvolvendo mensagens, modelos, argumentos de venda para clientes, linguagem jurídica, ativos de marca e conhecimento institucional aprovados. Com a IA sendo parte de fluxos de trabalho mais repetíveis, o desafio é tornar o contexto da empresa tão acessível e aplicável para a IA quanto a sua capacidade de gerar algo novo.

Quando todos têm acesso à IA, o contexto da empresa se torna ainda mais importante

O acesso generalizado aos mesmos modelos subjacentes também está criando um desafio de diferenciação. Nos EUA e no Reino Unido, 59% afirmam que os documentos de negócios gerados por IA podem fazer com que empresas diferentes pareçam muito semelhantes, enquanto 56% dizem que os documentos gerados por IA muitas vezes parecem genéricos. Quarenta e dois por cento afirmam que o aumento do uso da IA está dificultando para sua organização produzir conteúdo que pareça distintos para sua marca.

Os colaboradores também associam os resultados genéricos aos riscos para os negócios. Em ambos os mercados, 42% identificam a perda de confiança ou credibilidade como um dos maiores riscos de os documentos de negócios se tornarem muito genéricos ou intercambiáveis com os dos concorrentes. Trinta e sete por cento citam uma percepção mais fraca da marca e 33% citam um risco maior de conteúdo impreciso ou não conforme.

À medida que o acesso à IA se torna onipresente, a pesquisa sugere que a própria tecnologia pode se tornar um diferencial menor. O conhecimento, a experiência, as mensagens e a marca da empresa são mais importantes para o resultado final.

Os agentes estão levando a IA da assistência para os fluxos de trabalho reais

Os próprios dados da plataforma da Templafy reforçam essa mudança em direção a fluxos de trabalho liderados por agentes. A adoção de agentes de IA entre os usuários habilitados aumentou de 31% em dezembro de 2025 para 66% em agosto de 2026. Quando os colaboradores tiveram a opção de um fluxo de trabalho de criação de documentos orientado por agentes, 71% escolheram essa opção.

Os dados também apontam para uma economia de tempo significativa. Em mais de 29 mil sessões analisadas, o tempo médio de criação de documentos caiu de cerca de duas horas sem agentes para oito minutos com agentes.

Os números apontam para uma mudança mais ampla na IA corporativa: dar aos colaboradores acesso à IA é apenas o ponto de partida. O próximo passo é conectar a IA ao conhecimento, aos conteúdos aprovados, às regras e aos fluxos de trabalho da empresa para que as organizações possam produzir resultados consistentes e prontos para os negócios em grande escala.

Baixe agora sua cópia de The Business-Ready AI Gap 2026 .

Notas aos Editores

Metodologia

A pesquisa foi realizada com 2 mil profissionais do conhecimento que usam IA para criar documentos de negócios pelo menos uma vez por mês, em empresas com mais de 100 colaboradores, no Reino Unido e nos Estados Unidos. As entrevistas foram realizadas online pela Sapio Research em agosto de 2026 por meio de um convite por e-mail e uma pesquisa online.

Sobre a Templafy

A Templafy é a principal plataforma de geração de documentos agênticos para que os profissionais criem documentos precisos, compatíveis e de acordo com a marca, com a máxima eficiência.

Nossa plataforma possibilita que as empresas reduzam a IA nos momentos importantes, fornecendo aos agentes de IA o contexto certo, proteções e conhecimento aprovado pela empresa para trabalhar. Com a nossa abordagem, os agentes de IA aplicam uma combinação de conteúdo gerado por IA e automação baseada em regras para criar rapidamente documentos de alta qualidade e confiáveis, sem comprometer o controle ou a consistência organizacional, a um custo simbólico baixo e previsível.

Acessível diretamente nas ferramentas como Microsoft Office, Google Workspace e Salesforce, e assistentes de IA, incluindo Claude, ChatGPT e Copilot, a tecnologia patenteada da Templafy simplifica os fluxos de trabalho dos documentos, reduz os riscos e dá às equipes maior confiança nos documentos mais importantes.

Mais de 4 milhões de usuários em todo o mundo confiam na Templafy para acelerar a criação de conteúdo de negócios com IA. Com a confiança de líderes do setor, incluindo a KPMG e a BDO, a Templafy economiza mais de 30% do tempo que as equipes normalmente gastariam em conteúdo repetitivo, como propostas, cartas de compromisso e relatórios de auditoria, para que elas possam se concentrem no trabalho de geração de receita.

Para mais informações, somente para a mídia:

Lucy Westman, Diretora de Comunicações Globais, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9682e1d8-4e7a-4523-9eef-714c675de2f6

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001275755)