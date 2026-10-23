Congresso Marítimo e Logístico da Arábia Saudita destaca a integração no setor marítimo e as oportunidades de crescimento comercial e de investimentos no Reino

O Congresso Marítimo e Logístico da Arábia Saudita no Jeddah Superdome destacou o papel do país no que diz respeito a apoiar a continuidade dos fluxos comerciais e fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reunindo representantes de entidades governamentais, transporte marítimo, líderes de logística e a comunidade empresarial.

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O Congresso acontece no momento em que rápidas mudanças no comércio e nas remessas levam as empresas a reavaliar as rotas de transporte e as escolhas operacionais e de investimentos. É uma plataforma para o diálogo entre as partes interessadas para explorarem oportunidades de cooperação e fortalecerem a integração entre os portos e os serviços de logística, marítimo e transporte terrestre, apoiando a eficiência operacional e a confiabilidade na cadeia de suprimentos.

Em seu discurso de abertura, Sua Excelência o Engenheiro Fawaz Alsahli, presidente da Autoridade Geral de Transportes da Arábia Saudita, enfatizou que as ambições do Reino vão além de desenvolver portos e serviços marítimos, chegando na construção de um ecossistema integrado de transporte e logística que contribui para a diversificação da economia nacional, expandindo oportunidades para investimento e inovação, e fortalecendo a posição do Reino como um parceiro confiável no comércio internacional.

Mohaned El Mahgoub, vice-presidente da Tahaluf, afirmou: "Reunir o setor em Jeddah neste momento importa mais do que nunca. As empresas estão tomando decisões imediatas sobre rotas, capacidade e investimentos, e essas decisões dependem de relações fortes na cadeia de suprimento. As discussões que aconteceram no Congresso deste ano mostram como as capacidades marítimas e de logística da Arábia Saudita estão ajudando as empresas a responder à interrupção e gerar confiança nas rotas e serviços em que confiam. A força do Reino reside na sua habilidade de reunir essas capacidades, se adaptar sob pressão e continuar movimentando o comércio".

O Engenheiro Essam Alammari, subsecretário para assuntos marítimos da Autoridade Geral de Transportes, destacou a importância de desenvolver as capacidades de transporte marítimo, melhorar a eficiência operacional e aprimorar a integração entre os portos, o serviço de remessa e as redes de logística.

A Faisal M. Higgi & Associates Co. Ltd também anunciou uma nova identidade da marca, FMH Marine Services, enquanto segue operando sob sua identidade jurídica registrada. A nova marca apoia os planos da empresa de desenvolver agenciamento marítimo, desembaraço aduaneiro, logística, suprimentos, aquisição e serviços náuticos relacionados em consonância com os objetivos da Visão Saudita 2030.

As discussões abordaram o papel dos portos e das marinas no que diz respeito a apoiar o turismo, os serviços e os investimentos marítimos. Oriela Blake da Sela destacou a importância de desenvolver instalações de marina e serviços náuticos especializados para atrair iates de luxo e aumentar a demanda por provisionamento, manutenção e atividades turísticas.

Ryanah Alghamdi, subgerente geral da Samaco, afirmou: "Nossa ambição é oferecer mais do que uma marina. Queremos apoiar a jornada náutica mais ampla do cliente, de barcos e atendimento pós-venda a instalações de marina, ao mesmo tempo que contribuímos para o crescimento do setor na Arábia Saudita".

O Congresso Marítimo e Logístico da Arábia Saudita continua no Jeddah Superdome com sessões que examinam como construir um ecossistema de logística nacional integrado, melhorar a eficiência operacional e desenvolver parcerias e investimentos que apoiam a concorrência do setor marítimo do Reino.

* Fonte: AETOSWire

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