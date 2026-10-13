O Tang ficou ligado aos astronautas e ao programa espacial americano, mas a origem do refresco em pó conta uma história diferente daquela que muita gente imagina

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ao contrário do que diz uma história bastante difundida, o refresco em pó Tang não foi inventado pela Nasa. A bebida já era comercializada antes de despertar o interesse da agência espacial dos Estados Unidos, que passou a utilizá-la em missões do programa Gemini, durante a década de 1960.

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A criação ocorreu em 1957, quando os químicos William A. Mitchell e William Bruce James desenvolveram a fórmula nos laboratórios da General Foods. Mitchell trabalhou na empresa de 1941 a 1976 e participou de diferentes projetos voltados à indústria alimentícia. Na época, a proposta era oferecer uma alternativa prática e acessível para o preparo de bebidas, que dispensasse o transporte de líquidos em garrafas e facilitasse o armazenamento por mais tempo.

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O químico responsável pela criação

Ao longo de sua trajetória profissional, William A. Mitchell registrou mais de 70 patentes e contribuiu para o desenvolvimento de diversos produtos da indústria alimentícia. Entre suas criações estão o chantilly artificial Cool Whip, as balas Pop Rocks, conhecidas pelas pequenas explosões na boca, e os ovos em pó destinados ao uso militar.

Batizada internamente de Tang Flavor Crystals, a mistura em pó com sabor de laranja foi lançada nos supermercados em 1959. Bastava acrescentar água para preparar a bebida. Apesar da praticidade, a novidade não conquistou o público de imediato. A recepção inicial foi fraca, e o produto enfrentou dificuldades para alcançar bons resultados comerciais nos primeiros anos.

Como a bebida chegou ao espaço

A trajetória do Tang ganhou destaque em 1962, quando a bebida foi associada à missão de John Glenn, o primeiro norte-americano a completar uma órbita ao redor da Terra. Três anos depois, o produto também apareceu nas missões do programa Gemini. Entretanto, a participação da bebida nos voos espaciais não significa que a Nasa tenha financiado sua criação ou solicitado aos químicos que desenvolvessem a fórmula.

O interesse pela mistura estava relacionado à praticidade durante as viagens. O pó ajudava a melhorar o sabor da água produzida a bordo, obtida por sistemas que aproveitavam as células de combustível das espaçonaves. Com isso, a bebida se tornou uma alternativa para tornar o consumo de líquidos mais agradável aos astronautas durante as missões.

A exposição nos voos espaciais abriu novas oportunidades comerciais para a General Foods. Em plena Guerra Fria, as viagens dos astronautas despertavam grande interesse público, e a empresa utilizou essa repercussão para promover o produto em suas campanhas publicitárias.

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A associação entre o refresco e a exploração espacial ganhou força entre os consumidores, que passaram a relacionar a bebida diretamente aos astronautas. Com a divulgação das missões, o Tang conquistou maior visibilidade, ampliou sua presença no mercado e fortaleceu a ideia equivocada de que havia sido inventado especialmente para o programa espacial norte-americano.