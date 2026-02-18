As 5 missões espaciais da NASA mais importantes de toda a história

Desde que a humanidade olhou para o céu, o desejo de explorar o que existe além da Terra alimenta a nossa imaginação. A NASA, agência espacial norte-americana, transformou essa curiosidade em marcos históricos, com missões que não apenas levaram o homem a outros mundos, mas também redefiniram nossa compreensão sobre o universo. Seus projetos mudaram para sempre a ciência e a tecnologia.

Ao longo de décadas, diversas iniciativas ampliaram os limites do conhecimento. De pousos históricos em solo lunar a robôs que investigam o passado de Marte, cada projeto revelou um novo pedaço do grande quebra-cabeça cósmico. Listamos abaixo as cinco missões mais importantes que moldaram a exploração espacial.

Leia Mais

Programa Apollo

O Programa Apollo é, sem dúvida, um dos feitos mais extraordinários da história. Seu ápice ocorreu em 20 de julho de 1969, quando a missão Apollo 11 levou os primeiros seres humanos à Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam na superfície lunar, um evento transmitido para milhões de pessoas e que representou uma vitória tecnológica e simbólica durante a Guerra Fria. O programa provou que a exploração espacial tripulada era possível em outros corpos celestes.

Sondas Voyager

Lançadas em 1977, as sondas Voyager 1 e 2 realizaram uma jornada sem precedentes pelo sistema solar exterior. Elas nos forneceram as primeiras imagens detalhadas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, descobrindo luas e anéis desconhecidos. Hoje, ambas as naves já cruzaram a fronteira do nosso sistema e viajam pelo espaço interestelar, sendo os objetos criados pela humanidade mais distantes da Terra. Carregam o "Disco de Ouro", uma mensagem da humanidade para possíveis civilizações extraterrestres.

Telescópio Espacial Hubble

Posicionado em órbita desde 1990, o Telescópio Espacial Hubble revolucionou a astronomia. Livre das distorções da atmosfera terrestre, ele captura imagens do universo com uma clareza impressionante. Suas observações foram cruciais para calcular a idade do cosmos, confirmar a existência de buracos negros supermassivos e revelar a aceleração da expansão do universo, um fenômeno atribuído à misteriosa energia escura.

Rovers em Marte

A exploração de Marte ganhou um novo capítulo com os rovers, robôs geólogos enviados para percorrer o planeta vermelho. Missões como Spirit, Opportunity, Curiosity e, mais recentemente, Perseverance, investigam a superfície marciana em busca de evidências de água e de vida passada. Eles analisam rochas, coletam amostras e enviam dados que ajudam a entender a história climática e geológica do nosso vizinho planetário.

Telescópio Espacial James Webb

Considerado o sucessor do Hubble, o Telescópio Espacial James Webb foi lançado em dezembro de 2021 e representa o que há de mais avançado em observação espacial. Operando principalmente em infravermelho, ele consegue enxergar através de nuvens de poeira cósmica para observar as primeiras estrelas e galáxias que se formaram no universo. Além disso, o James Webb analisa a atmosfera de exoplanetas, buscando sinais de componentes que possam indicar a presença de vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.