Depois da chegada à Lua, a exploração espacial mudou de direção. Em 1976, a Viking 1 pousou em Marte e inaugurou a busca direta por sinais de vida fora da Terra. No ano seguinte, a Voyager 1 avançou além dos limites do Sistema Solar, carregando o simbólico Disco de Ouro. Nos anos 1990, o rover Sojourner (foto) deu mobilidade à exploração marciana, um caminho ampliado pelo Curiosity, laboratório sobre rodas que identificou evidências de que o planeta já teve água.

Essas missões operam à distância, com comandos que levam minutos para chegar. Episódios como o da Apollo 13 expuseram os riscos do espaço e reforçaram o papel das sondas. Como resumiu Stephen Hawking, expandir-se além da Terra pode ser decisivo para o futuro humano, e as máquinas são o primeiro passo.



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O universo revelado pela luz

Em 1990, o Hubble Space Telescope (foto) inaugurou uma nova etapa ao registrar imagens nítidas de galáxias antes invisíveis. Seu campo revelou milhares delas em uma região aparentemente vazia, ampliando a noção de escala do universo. Outros instrumentos avançaram nessa direção. O Chandra X-ray Observatory revelou fenômenos extremos, enquanto o Spitzer expôs estruturas ocultas. Em 2021, o James Webb Space Telescope observou algumas das primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Ao captar luz que percorreu bilhões de anos, esses telescópios permitem acessar o passado do Universo e transformar sinais distantes em conhecimento sobre sua formação e evolução.

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A vida em órbita

As estações espaciais mudaram o ritmo da exploração. Em 1973, a Skylab (foto) abriu caminho para a experiência de viver fora da Terra. Anos depois, a Mir ampliou essa permanência com missões de longa duração, revelando impactos da microgravidade no corpo humano. Desde 1998, a International Space Station mantém presença contínua em órbita, reunindo astronautas em um laboratório permanente. A ausência de gravidade altera funções básicas do organismo, exigindo adaptações. A experiência também transforma a percepção do planeta. “Ver a Terra do espaço evidencia sua fragilidade e reforça a importância dessas missões para viagens futuras”, descreveu Chris Hadfield.

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A nova corrida espacial

A exploração espacial entra em nova fase. Se no século 20 o objetivo era chegar primeiro, agora a meta é ficar expandir a presença fora da Terra. O programa Artemis II, liderado pela Nasa, marca o retorno ao entorno da Lua com planos de estabelecer bases e preparar novas missões. Ao mesmo tempo, a SpaceX (foto) impulsiona o setor com foguetes reutilizáveis, reduzindo custos e ampliando lançamentos. A missão Chang’e 4 evidencia o avanço da China e amplia o protagonismo. O espaço passa a ser tratado como área estratégica, onde interesses se cruzam.



Challenger, a tragédia que chocou o mundo

Falha técnica e decisão ignorada

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Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu 73 segundos após o lançamento, matando seus sete tripulantes. A causa foi a falha de um anel de vedação, conhecido como O-ring, em um dos foguetes auxiliares. As baixas temperaturas comprometeram o material, permitindo a fuga de gases quentes que levaram à ruptura da estrutura. Investigações posteriores revelaram que engenheiros já haviam alertado para o risco, mas a missão foi mantida, expondo falhas graves na tomada de decisão.

• O que aconteceu

A missão Space Shuttle Challenger explodiu 73 segundos após o lançamento, em 28 de janeiro de 1986, matando sete astronautas.

• A causa técnica

Falha nos anéis de vedação (O-rings) do foguete auxiliar, comprometidos pelo frio intenso, permitiu vazamento de gases quentes.

• O erro decisório

Engenheiros da Morton Thiokol alertaram para o risco. A recomendação de adiar foi ignorada.

• A tripulação

Entre os mortos estava Christa McAuliffe, professora que participaria de um projeto educacional transmitido ao vivo.

• As consequências

A Nasa suspendeu o programa, revisou protocolos de segurança e mudou processos.

• O legado

O acidente tornou-se referência global sobre riscos, falhas humanas e a importância de respeitar alertas técnicos na exploração espacial.

outros acidentes

• Apollo 1 (1967) Incêndio em teste no solo matou três astronautas; falhas estruturais levaram à revisão do programa.



• Soyuz 11 (1971) Despressurização da cápsula no retorno matou três cosmonautas; a ausência de trajes espaciais foi decisiva.



• Columbia (2003) Dano na asa durante lançamento causou destruição na reentrada; falhas de comunicação agravaram o risco.