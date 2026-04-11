Garoto fantasiado de astronauta comemora enquanto acompanha, em telão, o retorno da missão Artemis II à Terra, durante evento no Museu Espacial, na Califórnia, que reuniu público para assistir ao pouso da cápsula no oceano Pacífico - (crédito: AFP/NASA)

Garoto fantasiado de astronauta comemora enquanto acompanha, em telão, o retorno da missão Artemis II à Terra, durante evento no Museu Espacial, na Califórnia, que reuniu público para assistir ao pouso da cápsula no Oceano Pacífico

crédito: AFP/NASA

A bordo da cápsula Orion, os astronautas Reid Wiseman, comandante da missão, Victor Glover, piloto, e os especialistas Christina Koch e Jeremy Hansen recolocaram a humanidade na órbita da Lua após mais de meio século. A missão Artemis II, conduzida pela NASA, não previa pouso. Era um teste em condições reais para o retorno ao espaço profundo.

A tripulação também marcou avanços simbólicos. Glover tornou-se o primeiro astronauta negro em uma missão lunar, enquanto Koch ampliou a presença feminina nesse tipo de operação. “Eu represento não só a mim, mas pessoas que se parecem comigo”, afirmou Glover. Koch ressaltou o papel da representatividade como forma de inspirar novas gerações.

Lançada 10 dias antes, a missão mobilizou atenção global e colocou à prova limites técnicos e humanos. Wiseman descreveu o momento como o início de uma nova etapa da exploração espacial.

Durante o voo, a distância da Terra tornou-se um dos principais indicadores de desempenho. No sexto dia, ao passar pelo lado oculto da Lua, a Orion atingiu 252.756 milhas, o equivalente a 406.771 quilômetros, superando o recorde da Apollo 13, de 1970. Nesse trecho, a tripulação permaneceu cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra.

 

os astronautas da Artemis II pousaM no Oceano Pacífico, na costa de San Diego. Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman concluíram a fase final de sua jornada de 10 dias, que incluiu uma manobra ao redor da Lua
Os astronautas da Artemis II pousaM no Oceano Pacífico, na costa de San Diego. Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman concluíram a fase final de sua jornada de 10 dias, que incluiu uma manobra ao redor da Lua AFP/NASA

A trajetória permitiu observar o lado oculto da Lua a aproximadamente 6,5 mil quilômetros da superfície, gerando imagens inéditas. Ao longo dos dez dias, a rotina revelou os desafios do espaço profundo: confinamento, gestão rigorosa de recursos e ajustes constantes para manter a operação estável.

Wiseman destacou o impacto emocional da experiência. “É um verdadeiro presente. Temos muito em que pensar e escrever.” Ao observar um eclipse solar, descreveu: “Estou com arrepios, minhas mãos estão suando”. Glover ainda assimilava o que viveu. “Nem comecei a processar. Atravessar a atmosfera em uma bola de fogo é algo profundo. Vou pensar nisso pelo resto da vida.”

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Koch enfatizou a convivência e o senso de propósito coletivo. Comparou a equipe a irmãos e destacou os desafios. “Não exploramos mais sem desconforto, sacrifícios e riscos. Tudo isso vale a pena.” Sobre o cotidiano, resumiu: “Em microgravidade, tudo ganha outra dimensão. Estamos esbarrando o tempo todo.”

Hansen refletiu sobre a Terra vista do espaço. “Vivemos em um planeta frágil no vazio. Nosso propósito é encontrar alegria e soluções juntos.”

Do ponto de vista técnico, a missão funcionou como ensaio para o retorno à superfície lunar. Foram testados sistemas de navegação, suporte à vida, comunicação e reentrada. Mais do que uma viagem, o programa Artemis aponta para uma presença contínua no entorno da Lua.

Após 10 dias, a tripulação enfrentou a fase mais crítica da missão: a reentrada, com temperaturas extremas e desaceleração em alta velocidade.

“Que jornada. Estamos estáveis”, disse Wiseman após o impacto no mar.

A cápsula aterissou às 21h07, no horário de Brasília, próximo a San Diego, onde a equipe foi resgatada. Missão cumprida.