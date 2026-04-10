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Viagem lunar

Artemis II: cápsula pousa na Terra; veja detalhes do retorno

Cápsula aterrissou no Oceano Pacífico com uso de paraquedas

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
10/04/2026 21:15 - atualizado em 10/04/2026 21:18

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Artemis II
Artemis II crédito: Reprodução Nasa

Após 10 dias em órbita, os astronautas da missão Artemis II, da Nasa, aterrissaram na costa de San Diego, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10/4). A cápsula tripulada pousou de paraquedas no Oceano Pacífico às 21h07, no horário de Brasília, e foi imediatamente resgatado por equipes da agência espacial.

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Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen foram levados ao navio militar USS John P. Murta, onde serão submetidos a exames médicos. De lá, eles seguem para o Centro Espacial Johnson, no Texas.

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O retorno da tripulação foi um dos momentos de maior tensão em toda a missão. A cápsula com os astronautas chegou na atmosfera com uma velocidade de aproximadamente 38.600 km/h, após se separar do módulo de serviço Orion, e passou por temperaturas de mais de 2.700 ºC. 

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Equipes da Nasa comemoraram o pouso bem sucedido e o fim da missão que levou a humanidade ao lado escuro da Lua, um marco inédito. Durante a viagem lunar, a Artemis II quebrou o recorde de mais distância percorrida por um ser humano em relação à Terra. 

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