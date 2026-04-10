Artemis II: cápsula pousa na Terra; veja detalhes do retorno
Cápsula aterrissou no Oceano Pacífico com uso de paraquedas
compartilheSIGA
Após 10 dias em órbita, os astronautas da missão Artemis II, da Nasa, aterrissaram na costa de San Diego, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10/4). A cápsula tripulada pousou de paraquedas no Oceano Pacífico às 21h07, no horário de Brasília, e foi imediatamente resgatado por equipes da agência espacial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Artemis II: cápsula tripulada entra na atmosfera terrestre
- Artemis II: astronautas retornam à Terra; acompanhe
Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen foram levados ao navio militar USS John P. Murta, onde serão submetidos a exames médicos. De lá, eles seguem para o Centro Espacial Johnson, no Texas.
Leia Mais
O retorno da tripulação foi um dos momentos de maior tensão em toda a missão. A cápsula com os astronautas chegou na atmosfera com uma velocidade de aproximadamente 38.600 km/h, após se separar do módulo de serviço Orion, e passou por temperaturas de mais de 2.700 ºC.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Equipes da Nasa comemoraram o pouso bem sucedido e o fim da missão que levou a humanidade ao lado escuro da Lua, um marco inédito. Durante a viagem lunar, a Artemis II quebrou o recorde de mais distância percorrida por um ser humano em relação à Terra.