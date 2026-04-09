Como um raio pode fazer uma árvore explodir? A ciência explica

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As imagens de árvores atingidas por raios impressionam muitas pessoas, o que parece um evento raro e quase sobrenatural, na verdade, tem uma explicação científica clara e fascinante. O fenômeno acontece quando a eletricidade de uma descarga atmosférica interage com a água presente dentro do tronco.

O processo é uma combinação de física e biologia. Um raio pode atingir temperaturas altíssimas, chegando a cerca de 30.000 °C, o que é cinco vezes mais quente que a superfície do Sol. Quando essa energia atravessa uma árvore, ela aquece a seiva e a umidade presas nos tecidos da planta de forma quase instantânea.

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Essa água, em uma fração de segundo, se transforma em vapor. O detalhe crucial é que, ao se tornar vapor, a água se expande para um volume cerca de 1.700 vezes maior. Essa expansão súbita e violenta gera uma pressão imensa de dentro para fora, como se uma bomba tivesse sido detonada no interior do tronco.

O que determina a explosão?

A casca e a madeira da árvore não conseguem suportar essa força explosiva. Como resultado, o tronco pode se partir ao meio, ter grandes pedaços de madeira arrancados ou, em casos mais extremos, explodir completamente, lançando estilhaços para todos os lados.

A intensidade do dano depende de alguns fatores. A quantidade de umidade dentro da árvore é um deles: quanto mais água, maior o potencial explosivo. O tipo de madeira e a intensidade da própria descarga elétrica também influenciam se a árvore apenas sofrerá uma rachadura ou se será completamente destruída.

O fogo, como o que ocorreu no incidente em Belo Horizonte, é outra consequência direta. O calor intenso do raio é mais do que suficiente para incendiar a madeira, especialmente se partes dela estiverem secas ou se a resina da árvore for inflamável. Às vezes, o fogo começa internamente e só se torna visível minutos depois.

Por isso, durante tempestades com raios, a recomendação de não se abrigar debaixo de árvores é muito séria. Além do risco de a descarga elétrica atingir diretamente uma pessoa, há o perigo de ser ferido pela explosão da madeira ou pela queda de galhos e do próprio tronco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.