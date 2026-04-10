Artemis II: cápsula tripulada entra na atmosfera terrestre
Astronautas ficam incomunicáveis durante seis minutos devido as altas temperaturas ao redor do veículo espacial
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A cápsula tripulada da missão Artemis II está prestes a atravessar a atmosfera terrestre. Os astronautas ficarão fora de contato com o Centro de Controle em Houston, no Texas, durante seis minutos. O motivo para a interrupção na comunicação é a criação de plasma ao redor do veículo espacial durante o procedimento de reentrada.
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Na transmissão ao vivo feita pela Nasa, é possível ver que a equipe, já separada do módulo de serviço, se aproxima cada vez mais da Terra. Esse é o momento mais crítico da reentrada na atmosfera, devido ao aumento drástico da temperatura ao redor do veículo.
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Após dez dias em órbita, a cápsula deve pousar na costa de San Diego, nos Estados Unidos, onde equipes de resgate estão esperando os tripulantes.