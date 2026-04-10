Artemis II: astronautas retornam à Terra; acompanhe

Após sobrevoar a Lua, a tripulação enfrenta a reentrada na atmosfera nesta sexta-feira. Veja os detalhes do resgate em San Diego e o sucesso da missão da Nasa

JN
Repórter
Repórter
10/04/2026 21:08

Os quatro tripulantes da Artemis 2 são os especialistas da missão Christina Koch e Jeremy Hansen, o piloto Victor Glover e o comandante Reid Wiseman crédito: NASA

A missão tripulada Artemis II retorna à Terra, nesta sexta-feira (10/4), depois de cumprir a jornada que marcou o retorno dos seres humanos ao redor da Lua após mais de 50 anos. A volta dos astronautas para casa será transmitida pela Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa, ao vivo no canal da agência espacial no YouTube, acompanhe ao vivo:

A previsão da Nasa é que a cápsula Orion deve pousar na Terra aproximadamente às 21h07 do horário de Brasília. Segundo a agência espacial, o local previsto é no Oceano Pacifico, perto da costa da cidade de San Diego, na California. Após o pouso, a tripulação será resgatada por um helicóptero da marinha norte-americana.

A Artemis II foi lançada em 1º de abril. O principal objetivo da missão era realizar o primeiro sobrevoo lunar tripulado em mais de cinco décadas, objetivo esse que foi concluído com sucesso.

Dessa vez, a espaçonave tripulada pelo comandante Reid Wiseman e pelos astronautas Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen não chegou a pousar no solo lunar, passando apenas pela órbita do satélite natural. De acordo com a Nasa, os próximos passos do programa Artemis consistem em pousar na Lua em 2028.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

