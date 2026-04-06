Missão Artemis 2: como foi o lançamento histórico de volta à Lua
A NASA lançou em 1º de abril a primeira viagem tripulada ao redor da Lua em 50 anos; entenda a missão histórica.
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A NASA realizou um marco histórico em 1º de abril de 2026 com o lançamento bem-sucedido da missão Artemis 2, a primeira viagem tripulada ao redor da Lua em mais de 50 anos. A decolagem ocorreu às às 19h35 a partir do Complexo de Lançamento 39B, no Kennedy Space Center.
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A missão leva os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen em uma jornada de aproximadamente dez dias para testar a espaçonave Orion e seus sistemas de suporte à vida.
Este voo é um passo crucial no programa Artemis, que visa estabelecer uma presença humana sustentável na Lua e, futuramente, preparar missões para Marte. Diferente das missões Apollo, o objetivo da Artemis 2 não é pousar, mas sim circum-navegar o satélite natural da Terra para validar a segurança e o desempenho do veículo espacial com uma tripulação a bordo, quebrando o recorde de distância da Terra estabelecido pela Apollo 13.
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Como acompanhar a Missão Artemis 2
Com a missão já em andamento, a NASA realiza uma cobertura completa dos principais eventos. As transmissões ao vivo são a melhor maneira de acompanhar o progresso do voo. O público pode assistir a tudo por meio dos canais oficiais da agência espacial, que continuarão a transmitir marcos importantes ao longo dos dez dias de jornada.
A cobertura, que já transmitiu o lançamento histórico, continuará mostrando momentos-chave como manobras importantes no espaço e o retorno da tripulação à Terra. Para não perder nenhum detalhe, fique atento aos seguintes canais:
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NASA+: o serviço de streaming gratuito da agência, disponível em seu site oficial e em aplicativos para dispositivos móveis e smart TVs.
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Canal oficial da NASA no YouTube: a plataforma de vídeo transmite ao vivo os principais eventos, com comentários e informações adicionais.
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NASA TV: o canal de televisão da agência, que oferece programação contínua sobre as atividades espaciais.
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Amazon Prime Video: o serviço de streaming também realizou a transmissão do lançamento e cobre outros eventos da missão.
O voo da Artemis 2 representa a fase final de testes antes da missão Artemis 3, que planeja levar a primeira mulher e a próxima pessoa de cor à superfície lunar. O sucesso desta jornada orbital é fundamental para validar a tecnologia e os procedimentos que garantirão a segurança das futuras explorações no polo sul da Lua.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.