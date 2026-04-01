Artemis II: Nasa lança missão tripulada à Lua; veja

Pela primeira vez em 19.473 dias, ou seja, 53 anos e 3 meses, o ser humano está em curso para voltar à Lua. Às 19h35h da noite desta quarta-feira (1º/4), A Artemis II foi lançada com sucesso. Portador de quatro tripulantes, o foguete SLS (Space Launch System) deixou o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos, com direção à órbita lunar.

Pela primeira vez desde o dia 7 de dezembro de 1972, astronautas voltarão à órbitra do vizinho mais próximo do Planeta Terra. A Artemis II terá duração estimada em 10 dias. Contornará o lado oculto da lua por meio de uma trajetória em forma de "oito".

Depois de completar duas órbitas iniciais ao redor da Terra, será impulsionada em direção ao satélite natural da casa da humanidade. O impulso será feito em trajetória livre de retorno, para que a gravidade lunar possa garantir o caminho de volta sem que manobras muito complexas sejam feitas. A missão, no entanto, não prevê pousos na superfície da lua.

O principal objetivo da missão será testar, com humanos a bordo, como os sistemas da espaçonave Orion funcionarão, como em situações de suporte à vida, navegação, comunicação e o desempenho do escudo térmico, assim que aconteceu a reentrada na atmosfera da Terra.

Com cerca de duas horas para o lançamento, a NASA identificou uma falha no sistema de terminação de voo do foguete, o mecanismo de segurança obrigatório que faz com que a missão seja interrompida e o veículo destruído em caso de desvio da trajetória de voo. Uma hora e 20 minutos depois, foi constatada uma falha em uma das baterias do sistema de emergência do foguete. No entanto, da mesma forma, o problema também foi resolvido, segundo anunciou a agência. Assim, a decolagem aconteceu sem problemas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acompanhe o lançamento da missão ao espaço: