O segredo das estações do ano não é a distância do Sol; entenda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A crença de que o verão acontece quando a Terra está mais perto do Sol é um equívoco comum. Segundo o astrônomo Emerson Roberto Perez, da Urânia planetário, o fator determinante para as estações do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra.

O eixo terrestre possui uma inclinação de aproximadamente 23 graus e 27 minutos. Esse ângulo faz com que, ao longo do ano, diferentes hemisférios recebam a luz solar com maior ou menor intensidade.

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Esse fenômeno explica por que as estações são invertidas entre os hemisférios Norte e Sul. Quando o Sul está mais inclinado em direção ao Sol, a região vivencia o verão, enquanto o Norte passa pelo inverno.

Solstícios e equinócios

Os solstícios representam os momentos de maior inclinação solar em relação a um hemisfério, dando início ao verão e ao inverno.

Já os equinócios ocorrem quando o dia e a noite têm durações semelhantes, marcando o começo da primavera e do outono. Esses eventos estruturam o calendário e influenciam o clima em todo o planeta.

O estudo também destaca que as datas de início das estações podem ser vistas, astronomicamente, como o ápice de cada fase. A manutenção dessas datas como marcos iniciais é uma convenção histórica adotada em calendários globais.

No Brasil, a presença da linha do Equador gera percepções distintas sobre o clima. Em áreas próximas a ela, a divisão mais comum é entre períodos de chuva e de estiagem. A compreensão científica correta desses fenômenos é fundamental, pois os calendários e a organização do tempo estão ligados a eles.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.