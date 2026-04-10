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Artemis II: astronautas são resgatados no Oceano Pacífico

Tripulação passará por avaliação médica antes de pisar em terra firme

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
10/04/2026 23:05

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Astronautas resgatados
Astronautas resgatados crédito: Reprodução Nasa

A cápsula tripulada da missão Artemis II foi resgatada no Oceano Pacífico, nesta sexta-feira (10/4), após o pouso da equipe. Segundo a Nasa, a integridade do veículo, que enfrentou temperaturas drásticas durante o procedimento de entrada na atmosfera terrestre, está perfeita. O resgate foi feito por mergulhadores e médicos da Marinha norte-americana.

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Os astronautas serão levados para avaliações médicas em um navio militar na costa de San Diego, nos Estados Unidos. Todo o procedimento de pouso, que durou em torno de 30 minutos, foi transmitido ao vivo pela agência espacial. A cápsula espacial pousou em perfeita segurança, cumprindo o cronograma previsto e não foram registradas falhas durante a reentrada na Terra. Também não foram identificados vazamentos de gases tóxicos na cápsula, que pode ser desligada com segurança.

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“Vemos o mesmo a bordo e gostaríamos de agradecer imensamente à equipe da ESA Airbus, aos nossos amigos na Holanda, na Alemanha e no Centro de Pesquisa Glenn. Este veículo nos impulsionou e nos levou da Terra à Lua e de volta com extrema precisão, e estamos muito felizes em fazer parte da sua equipe”, agradeceu o comandante da missão Reid Wiseman durante o pouso. 

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Durante os dez dias em órbita, os astronautas sobrevoaram a superfície lunar até o lado obscuro do satélite, algo inédito até então. A Artemis II também quebrou o recorde de maior distância percorrida por um um ser humano no espaço, durante a missão: 406.6 mil km da Terra.

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