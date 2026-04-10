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Trump parabeniza tripulação da Artemis II: 'Próximo passo, Marte'

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Repórter
10/04/2026 22:55

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta sexta-feira os astronautas da missão Artemis II, que pousaram no Pacífico e encerraram sua viagem ao redor da Lua.

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"Parabéns à magnífica e talentosa tripulação da Artemis II. Toda a viagem foi espetacular, o pouso foi perfeito e, como presidente dos Estados Unidos, não poderia estar mais orgulhoso!", publicou Trump na plataforma Truth Social.

"Espero ver todos vocês em breve na Casa Branca. Faremos isso de novo e, depois, o próximo passo: Marte!", acrescentou o presidente.

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bur-mav/mvl/lb

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