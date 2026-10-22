Usar bicarbonato nos trilhos das janelas parece simples, mas exige atenção a detalhes que vão além da sujeira e podem passar despercebidos durante a limpeza

A poeira, os insetos mortos, o pólen e a sujeira acumulam-se durante o ano todo nos trilhos inferiores das janelas. Esse local costuma ser esquecido durante a limpeza dos vidros e dos peitoris. O vento e a chuva depositam detritos no canal a cada abertura da janela de correr, enquanto a condensação escorre pelo vidro e transforma esses resíduos em uma sujeira pegajosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Acúmulo de poeira e detritos nos trilhos das janelas é um problema frequente que causa mau cheiro e emperramento (imagem ilustrativa gerada por IA)

Com o tempo, a janela corre com dificuldade, o trilho adquire odor de mofo e manchas pretas surgem nos cantos. O outono é o momento certo para realizar a limpeza: quando o aquecimento é ligado, a condensação escorre diretamente para o canal sujo.

Ação do bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio atua como um abrasivo suave: ele remove a sujeira sem arranhar o vinil ou o alumínio. O produto também absorve odores. Quando combinado com o vinagre borrifado, ele efervesce e solta os detritos presos nos cantos, a área de alcance mais difícil.

Passo a passo da limpeza

abrir a janela totalmente e retirar a tela de proteção, se possível;

aspirar a sujeira solta com o bocal estreito do aspirador;

soltar o restante da sujeira com uma escova de dentes velha;

polvilhar bicarbonato de sódio nas áreas mais afetadas;

borrifar uma mistura de água e vinagre branco até umedecer o pó, deixando agir por cerca de cinco minutos;

esfregar de cima para baixo usando luvas, focando nos cantos;

recolher os resíduos com panos ou papel-toalha, passando água morna com sabão se achar necessário;

deixar secar completamente antes de fechar a janela.

Atenção aos orifícios de drenagem

Muitas estruturas contam com aberturas de drenagem na base do caixilho, chamadas weep holes. Elas servem para escoar a água para o exterior. De acordo com o Building America Solution Center, recurso ligado ao Departamento de Energia, saídas obstruídas represam a água na estrutura e causam danos na parede ao redor.

Durante a limpeza, despeje um pouco de água no trilho: se o líquido não escorrer, desobstrua as aberturas com um limpador de cachimbo ou uma escova pequena. Aplique pouco líquido durante todo o processo, pois encharcar um trilho bloqueado direciona a água para áreas indevidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma escova e água são eficazes para remover sujeira e mofo acumulados nos trilhos da janela, facilitando a limpeza profunda (imagem ilustrativa gerada por IA)

O bicarbonato limpa e desodoriza, mas não desinfeta nem corrige emperramentos causados por roldanas quebradas ou caixilhos empenados. Para demandas específicas, existem soluções alternativas, como a colocação de papel higiênico ao longo dos trilhos, o truque da colher na janela e a mistura de bicarbonato com água oxigenada para sujeiras pesadas.