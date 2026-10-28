Senior Living no Moinhos une alto-padrão e cuidado 24 horas

O envelhecimento da população brasileira amplia a discussão sobre novas formas de viver a maturidade. Segundo o ?Censo Demográfico 2022 do IBGE, o Brasil tem 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,8% da população. Em 2010, essa parcela representava 10,8%, indicando uma mudança significativa na composição etária do país.

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Em Porto Alegre, a abertura do São Pietro Senior Living - Magno Moinhos insere uma nova unidade nesse cenário. Inaugurado em setembro, o espaço já está em operação e é a segunda unidade de Senior Living do Grupo São Pietro na capital gaúcha. A estrutura reúne moradia, assistência 24 horas, acompanhamento das necessidades de saúde, alimentação, atividades e espaços de convivência. A proposta é atender tanto pessoas que preservam maior autonomia quanto aquelas que necessitam de suporte mais presente no cotidiano.

O conceito de Senior Living se diferencia de um empreendimento residencial convencional justamente pela operação que acontece dentro dos espaços. Além da acomodação privativa, a rotina inclui equipe permanente, cuidado, serviços, alimentação e programação de atividades, criando oportunidades de convivência e interação entre os moradores. Dessa forma, o modelo se apresenta como uma alternativa para pessoas que buscam viver a maturidade com companhia, segurança e cuidado permanente, preservando, de acordo com suas condições, a autonomia e a individualidade.

No Moinhos de Vento, essa estrutura se combina a elementos associados à hospitalidade e à hotelaria boutique. Diferentemente de uma residência convencional adaptada para receber pessoas idosas, a unidade foi projetada desde sua concepção para o público sênior, considerando aspectos de acessibilidade, segurança, conforto, circulação e autonomia. Arquitetura, mobiliário e organização dos ambientes foram planejados levando em conta necessidades que podem surgir ao longo da vida, buscando integrar esses recursos ao espaço sem reproduzir uma estética hospitalar. Uma casa histórica preservada também faz parte do projeto e concentra espaços destinados à convivência, integrando-se à estrutura contemporânea e ampliando as possibilidades de encontros, refeições, atividades e momentos compartilhados.

“Quando se pensa um Senior Living desde o início, é possível olhar para toda a experiência da pessoa idosa. Isso envolve uma estrutura preparada para oferecer cuidado e segurança, mas também ambientes que favoreçam autonomia, convivência e bem-estar. A proposta é que o morador encontre suporte para suas necessidades sem deixar de viver sua rotina, fazer escolhas e participar de novas experiências”, afirma Luciano Zuffo, sócio-fundador da São Pietro Sênior. A proposta da unidade também incorpora gastronomia, serviços e atividades ao cotidiano, aproximando aspectos da experiência da hotelaria da estrutura de assistência e cuidado característica do Senior Living.

A nova operação dá continuidade à experiência iniciada pelo grupo no São Pietro Senior Living - Magno Três Figueiras, primeira unidade da empresa nesse segmento. No Moinhos de Vento, a combinação entre acomodações privativas e ambientes compartilhados busca preservar a individualidade sem abrir mão da vida em comunidade. A assistência permanece disponível 24 horas, enquanto atividades, alimentação, serviços e espaços de convivência fazem parte da rotina dos moradores.

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Com o avanço do envelhecimento populacional, a discussão sobre moradia na longevidade passa a envolver questões que vão além da estrutura física ou da necessidade de assistência. Modelos como o Senior Living reúnem, em um mesmo ambiente, cuidado com a saúde, segurança, autonomia, convivência e bem-estar, acompanhando diferentes necessidades ao longo da maturidade e incorporando à moradia espaços e serviços voltados à experiência cotidiana.