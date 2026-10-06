PP-União confirmam apoio a Flávio: virou o jogo, virou a canoa do Centrão

O Centrão está sentindo cheiro de poder do lado de Flávio Bolsonaro.

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A conta mudou para valer no domingo, 4.

O resultado do primeiro turno mostrou uma direita maior no Congresso e, por consequência, um pequeno encolhimento do “Centrão raiz”.

Só que há uma velha regra de Brasília que continua valendo: ninguém governa sozinho.

Por maior que seja a bancada governista, sempre haverá uma tema para aprovar, um projeto para negociar, um orçamento para liberar. E é aí que entra sempre o Centrão menor, talvez, mas ainda necessário.

Lá no início da pré-campanha do primeiro turno, a federação PP-União e o Republicanos consideravam Lula o grande favorito. Um dos presidentes desses partidos chegou a dizer a esta coluna que Lula seria reeleito agora em outubro “com certeza”. Preferiram, no entanto, esperar para ver.

No caso de PP e União, havia ainda uma conta particular. Pesou a favor da neutralidade o fato de Flávio ter largado a mão de Ciro Nogueira, presidente do PP, quando o senador piauiense foi alvo da Polícia Federal no âmbito das investigações do caso Master.

O PL tentou, tentou, mas não conseguiu levar o Centrão para o seu lado na composição da chapa. Restou ao partido acreditar que dava para seguir sozinho.

Tiraram da cartola o deputado Alfredo Gaspar como candidato a vice e tocaram a vida.

Agora, o jogo virou.

PP e União fizeram, somados, a terceira maior bancada do Congresso. Os dirigentes da federação Ciro Nogueira, derrotado no Piauí, e Antonio Rueda, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro anunciaram apoio a Flávio, como esperado.

O Republicanos ainda não bateu o martelo, mas o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, correligionário mais ilustre atualmente, tem buscado garantir a aliança com Flávio. Marcos Pereira, presidente da sigla e reeleito deputado pelo estado de Tarcísio, afirmou à coluna que as negociações ainda estão em andamento. A decisão não deve demorar a sair.

No PSD, Gilberto Kassab, especialista em canoas do poder, não vai pular para a de Flávio. Mas a confirmação do apoio de Ronaldo Caiado ao candidato do PL nesta segunda etapa é suficiente para abrir uma porta que Kassab conhece bem: a de espaço num eventual novo governo. O ex-governador de Goiás já aparece como nome possível para um ministério, como o da Segurança Pública, que teria de ser recriado.

O MDB, que abriga lulistas e bolsonaristas, como o PSD, manteve a neutralidade e liberou suas lideranças.

E o Podemos, já cortejado por Flávio no primeiro turno, voltou ao radar do PL: pode dar samba.

A vantagem de Flávio sobre Lula forçou um ajuste das forças em Brasília.

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O Centrão pode até ter perdido algum espaço proporcional no Congresso. Mas, por mais forte que seja um eventual governo de Flávio, com o PL dominando Câmara e Senado, ninguém chega ao Palácio do Planalto tão autossuficiente a ponto de dispensar o tradicional pêndulo do poder.