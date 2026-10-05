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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

David Bowie: 80º aniversário terá homenagens globais em 2027

Programação inclui shows sinfônicos, exposições de arte e fotografia, e coleções de moda exclusivas, com foco nas celebrações 'Bowie80'

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
05/10/2026 16:04

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David Bowie: 80º aniversário terá homenagens globais em 2027 - (crédito: Warner Music / Parlophone Records)
David Bowie: 80º aniversário terá homenagens globais em 2027 crédito: Warner Music / Parlophone Records

Uma extensa programação de eventos foi anunciada para 2027, marcando o que seria o 80º aniversário do saudoso David Bowie. Intitulada Bowie80, a iniciativa promete diversas atividades culturais, que incluem exposições de arte e fotografia, shows musicais e coleções de moda exclusivas, com lançamentos previstos já para o final de 2026.

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O ponto central das comemorações será no Rock and Roll Hall of Fame, em Cleveland (EUA). O local sediará uma loja pop-up, com inauguração prevista para novembro deste ano, além de instalações especiais para os fãs durante o fim de semana do aniversário de Bowie, em janeiro de 2027.

No cenário musical, a experiência de concerto sinfônico Bowie (breaking) Glass fará sua estreia em Copenhague, na Dinamarca, em maio de 2027. De acordo com o material de imprensa, este espetáculo combinará as gravações originais do artista com a música de Philip Glass, oferecendo uma nova perspectiva sobre sua obra.

Para os apreciadores do legado visual de Bowie, três exposições estão confirmadas. A Strange Fascination, da Morrison Hotel Gallery, será aberta em fevereiro de 2027, com fotos exclusivas do espólio do músico, em Nova York e West Hollywood.

Outras mostras incluem David Bowie: You're Not Alone, que, após estrear em Londres este ano, seguirá para Manchester, Brighton e Hamburgo em 2027. Além disso, a já anunciada David Bowie: On Tour, que começa em Dundee em novembro deste ano, passará por Blackpool, Hull, Durham e Bristol no ano seguinte.

Fãs na América do Norte também terão acesso a produtos exclusivos. A loja Nordstrom lançará uma coleção de alta qualidade em Seattle, Chicago e Nova York, com designs de marcas como Marc Jacobs e Paul Smith, complementando a celebração do legado do artista.

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Um comunicado de imprensa dos eventos Bowie80 informou que mais detalhes sobre as celebrações futuras serão divulgados ao longo do próximo ano. Um site exclusivo (https://www.bowie80th.com/) foi lançado para centralizar todos os anúncios referentes a esta série de homenagens.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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