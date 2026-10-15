Dona de confeitaria é presa em flagrante após cliente encontrar rato morto dentro de bolo

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A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher de 41 anos nesta quarta-feira (14), sob suspeita de cometer crime contra a relação de consumo. A investigada é proprietária de estabelecimentos comerciais em Porto Alegre e não teve o nome divulgado pelas autoridades.

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A apuração policial começou após um consumidor localizar um roedor dentro de um bolo. O cliente comprou o produto na Casa de Bolos, na unidade Cavalhada, situada na Zona Sul da Capital.

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Fiscalizações da Polícia Civil e Vigilância Sanitária

A delegada Milena Simioli, titular da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon), detalhou o consumo do produto antes da descoberta. Conforme afirmou a delegada, "Nesse referido caso, o produto havia sido parcialmente consumido antes de o roedor ser identificado dentro do alimento".

Depois da denúncia, agentes da Decon realizaram fiscalizações com apoio da Vigilância Sanitária e da 13ª Delegacia de Polícia da Capital. A mobilização inspecionou pontos comerciais da empresa localizados na Zona Sul e no Centro de Porto Alegre.

Interdição e irregularidades

A operação interditou dois estabelecimentos pertencentes à mesma empresa nas regiões vistoriadas. Segundo informou a polícia, os agentes encontraram as seguintes inconformidades durante as inspeções:



