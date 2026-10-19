FISP e Fire Show sinalizam expansão do mercado de segurança

A evolução dos equipamentos de proteção individual (EPIs), as tecnologias de prevenção de acidentes e o potencial de crescimento do mercado brasileiro marcaram a 25ª FISP – Feira Internacional de Segurança e Proteção e a 16ª Fire Show – International Fire Fair. Realizadas de 6 a 8 de outubro, no São Paulo Expo, as feiras reuniram 900 marcas expositoras e receberam 60.200 visitantes.

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A edição destacou equipamentos mais leves e ergonômicos, aplicações de inteligência artificial na gestão de riscos e a modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndios. Empresas e profissionais de 30 países, incluindo o Brasil, participaram dos eventos.

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG), o mercado brasileiro de proteção ao trabalho movimentou R$ 22,5 bilhões em 2025, alta de 4,5% em relação a 2024 e de aproximadamente 32,5% ante 2020.

“A gente acaba atuando como uma grande plataforma de desenvolvimento do setor, seja na atualização de conteúdo, seja na difusão tecnológica, de conhecimento e na geração de negócios”, afirma Maurício Macedo, CEO da Fiera Milano Brasil, organizadora das feiras. Ele destaca também a projeção internacional da FISP, reconhecida como a segunda maior feira de EPIs do mundo.

Oportunidades de negócios e perspectivas de crescimento

Na FISP, fabricantes apresentaram tendências em materiais de proteção, mobilidade e conforto, além do uso de tecnologias digitais na prevenção de riscos. “A FISP é um espelho do mercado, onde as empresas demonstram seus lançamentos, apresentando o que têm de melhor”, afirma Caio Farim, gerente comercial da Ansell. A empresa estabeleceu novos contatos e confirmou presença em 2028.

“O público da FISP nunca decepciona. É um evento no qual a gente consegue fortalecer parcerias, mas também iniciar o desenvolvimento de novos negócios”, destaca Jasmin Nascimento, supervisora de Marketing do Grupo Fortline.

Na Fire Show, ganharam espaço o monitoramento remoto, a detecção precoce e a proteção de instalações críticas. “De todas as edições que participamos, esta foi a que mais gerou movimento no nosso estande”, afirma Giovana Feltrin, diretora de Marketing da Ilumac. “Acredito que muitos negócios serão gerados a partir dessa nossa participação.”

“Esta é uma feira muito segmentada, setorizada, vemos o público bem focado, o que é ótimo para gerar negócios e fazer relacionamento”, afirma Regenildo Bessoni, diretor comercial da Segurimax. A companhia renovou sua participação para 2028 e projeta crescimento de 20% em relação à última edição.

Desfile de EPIs e experiências ao vivo destacam inovação

O Pavilhão Play Safer reuniu demonstrações práticas e experiências interativas. Entre as novidades, o FISP & Fire Fashion Show, primeiro desfile técnico de EPIs da América Latina, contou com patrocínio de Amalfis, Danny e Marluvas. Roupas profissionais, calçados e outros equipamentos foram apresentados em movimento, evidenciando ergonomia, flexibilidade e conforto.

“O diferencial nesta edição da FISP e da Fire Show foram as atrações novas como o FISP & Fire Fashion Show, que teve muita repercussão”, destaca Augusto Andrade, diretor de portfólio e vendas internacionais da Fiera Milano Brasil.

Já a Fábrica Modelo de Segurança, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) e a Fortline Calçados Profissionais, reuniu mais de 60 empresas e 30 profissionais na produção ao vivo de aproximadamente 600 pares de calçados de segurança. Parte será doada a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Encerramos mais uma participação na FISP com a certeza de que oferecemos um espaço para mais de 60 empresas fornecedoras de máquinas, equipamentos e insumos para a indústria de calçados de segurança apresentarem suas inovações”, afirma Valdir Soldi, presidente executivo do IBTeC.

Conhecimento e atualização profissional

O 27º Congresso Brasileiro de Segurança e Medicina no Trabalho (COBRASEMT) reuniu representantes de 15 entidades para discutir inteligência artificial, riscos psicossociais, saúde mental e normas regulamentadoras. Entre os assuntos abordados estiveram a nova NR-10 e a prevenção de acidentes envolvendo arco elétrico. O congresso teve patrocínio de Soft Works, FichaEPI e Conforto.

A programação incluiu ainda um encontro com Victoriano Terrazas, representante do comitê mexicano de normalização de produtos de proteção, para discutir o intercâmbio técnico entre Brasil e México.

Perspectivas para 2028

As próximas edições da FISP e da Fire Show estão previstas para 3 a 5 de outubro de 2028, no São Paulo Expo. Segundo Maurício Macedo, a procura de expositores por espaços maiores indica potencial de expansão. A organização avalia ampliar a área de exposição e criar experiências imersivas externas para a Fire Show.

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“Há sempre um desafio e uma responsabilidade que a gente assume com muita dedicação e seriedade”, afirma Macedo, ao destacar o compromisso com a renovação das atrações.