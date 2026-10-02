Confira a agenda gastronômica de BH deste fim de semana (3 e 4/10)

Outubro começou bem para os amantes de gastronomia. Apesar de o primeiro fim de semana do mês estar muito ligado às eleições, que acontecem neste domingo (4/10), há também uma deliciosa programação culinária prevista até sábado (3/10).

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A começar pela Oktoberfest, festa tradicional da cultura alemã que tem fãs espalhados pelo mundo. Amanhã, a capital mineira vai contar com uma no Centro; e outra no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha.

Com 20 cervejarias diferentes e mais de 40 rótulos, a Oktoberfest Beagá vai também ser palco de muitas atrações musicais. O evento será realizado neste sábado, na Nova Serraria, espaço no Centro de Belo Horizonte, a partir das 12h. Os ingressos podem ser comprados pelo Sympla (a partir de R$ 50, mais R$ 5 de taxa).

Enquanto isso, também no sábado, o Mirante Happiness, no Bairro Jardim Alvorada, realiza a sua primeira Oktoberfest, das 13h às 19h. O espaço conta com 28 torneiras de autoatendimento que abastecem o público com rótulos de cerveja e drinques de fabricação própria.

Dentre as comidas, o foco vai ser a brasa e cortes pensados para harmonizar com a variedade de rótulos. Os ingressos para adultos são vendidos por R$ 180 e R$ 18 de taxa no site.

Festival celebra o café

Ainda no sábado, o Ponteio Lar Shopping, no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital, vai receber um evento com workshops, palestras e experiências ligadas ao café: o Festival Tomei Gosto por Café.

A programação completa está no Instagram @tomeigosto, mas se estende das 11h às 19h.

Última semana do BH Burger Gourmet

Até domingo (4/10), acontece, em BH, o festival que reúne cerca de 20 hamburguerias. Cada uma oferece menus desenvolvidos especialmente para a segunda edição do evento, com preços fixos – sendo eles classificados em menu tradicional (R$ 49) ou Plus (R$ 59).

Para descobrir todos os estabelecimentos participantes, basta acessar o site.

Oficina para crianças

O Ninetto, restaurante italiano no BH Shopping, está preparando uma ação especial para o Dia das Crianças. Nos dias 3, 12, 17 e 24 de outubro, o restaurante promove o “Mãozinha na Massa”, com oficina de nhoque para crianças, recreação e kit de mini chef, com avental, chapéu e certificado. A atividade é realizada em dois turnos (às 11h30 e às 16h), cada um com 15 vagas.

O valor da experiência é R$ 65 para uma criança ou R$ 120 para duas crianças ou uma com um adulto. Reservas antecipadas podem ser feitas pelo link.

Promoções

Dezesseis operações gastronômicas do Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH, participam do "Sabor em Dobro", com campanhas promocionais até 15 de outubro. Dentre os participantes, estão estabelecimentos como Gelato Borelli, Fofíssimo, Cacau Show, Pizza Hut, Tokai Express, Si Señor e Italien.

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As condições variam de acordo com cada estabelecimento, mas vão do lanche em dobro ao preço especial em um produto de maior tamanho (há, por exemplo, a opção de um milkshake de 500 ml sair pelo valor do de 300 ml). Mais informações estão no site do shopping.

