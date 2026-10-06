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INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga celulares de Rick e Bruno Avelar e motivo vem à tona

Circunstâncias que resultaram na morte dos famosos ainda são apuradas

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MM
Mariana Morais
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Mariana Morais
Repórter
06/10/2026 13:18 - atualizado em 06/10/2026 13:20

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Polícia investiga celulares de Rick e Bruno Avelar e motivo vem à tona
A corporação solicitou à Polícia Científica os aparelhos que estavam com as vítimas no momento do acidente crédito: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil de Santa Catarina vai analisar os celulares e uma câmera encontrados entre os pertences das vítimas do acidente de helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, Bruno Avelar e outras três pessoas.

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Os equipamentos foram recolhidos após a queda ocorrida em Urubici, na Serra Catarinense, em 21 de setembro. A corporação solicitou à Polícia Científica os aparelhos que estavam com as vítimas no momento do acidente.

A expectativa é que o conteúdo armazenado nos dispositivos possa contribuir para esclarecer o que aconteceu antes da queda.

Segundo a Polícia Civil, dois outros celulares danificados também foram localizados e recolhidos na segunda-feira (5), após serem encontrados pelo Cenipa.

Os investigadores trabalham na tentativa de extrair informações dos aparelhos depois da quebra do sigilo.

Outro ponto da apuração envolve uma gravação feita a partir de um sítio próximo ao local do acidente.

A polícia tenta identificar quem realizou o vídeo, que registra um barulho ocorrido pouco antes da queda da aeronave.

Leia Mais

A Polícia Civil afirma que ainda não existem elementos suficientes para apontar o que provocou a queda.

A investigação policial ocorre de forma subsidiária à apuração técnica conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por investigar acidentes aéreos e identificar suas causas.

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