Uso de celular ao volante causa mais de 460 acidentes em Minas em 2026

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Minas Gerais registrou 467 acidentes de trânsito relacionados ao uso de celular ao volante entre janeiro e setembro de 2026, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). No mesmo período de 2025, foram contabilizadas 411 ocorrências. O aumento é de quase 14%.

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O crescimento ocorre em meio ao alerta das autoridades de trânsito sobre os riscos de utilizar o telefone enquanto dirige. Nesta sexta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Finados, com reforço na fiscalização e em ações preventivas nas rodovias federais.

A operação segue até a próxima segunda-feira (2/11), feriado de Finados. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos nas estradas e os policiais vão concentrar os trabalhos em trechos considerados críticos, com o objetivo de prevenir acidentes e reduzir a gravidade dos sinistros.

Infrações por uso de celular

Além dos acidentes, os números da PRF também mostram aumento nas infrações relacionadas ao uso do telefone durante a condução de veículos. De janeiro a setembro de 2026, 34.987 motoristas foram flagrados utilizando o aparelho ao volante. No mesmo intervalo do ano passado, foram registradas 31.144 autuações, uma alta de aproximadamente 12,3%.

Segundo a corporação, os dados demonstram a frequência com que condutores insistem em utilizar o celular enquanto dirigem, apesar dos riscos envolvidos.

Desde novembro de 2016, segurar ou manusear o telefone celular enquanto dirige é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade é de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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A mudança na legislação elevou a classificação da conduta, que antes era considerada infração média. A medida busca coibir o comportamento, já que a utilização do aparelho compromete a atenção do motorista e aumenta o risco de acidentes.