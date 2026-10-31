Dupla assalta lotérica em Montes Claros e foge

Dois homens armados assaltaram uma casa lotérica na manhã deste sábado (31/10) em Montes Claros, no Norte de Minas. Os criminosos renderam funcionários e fugiram com aproximadamente R$ 1,2 mil em dinheiro.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 7h30, na casa lotérica Terno de Catopê, localizada na Rua Padre Champagnat, no Bairro Roxo Verde.

Uma vítima de 29 anos relatou aos militares que estava abrindo a porta do estabelecimento quando os dois suspeitos entraram. Um deles vestia uma camisa vermelha de mangas compridas, enquanto o outro usava jaqueta escura e calça jeans.

Ambos estavam armados e anunciaram o assalto.

“Isso é um assalto, fiquem quietos que só queremos o dinheiro. Não vai acontecer nada com vocês”, disseram os criminosos, segundo o relato da vítima.

Em seguida, a dupla ordenou que todos se deitassem no chão e recolheu o dinheiro dos caixas. O valor levado foi estimado em R$ 1,2 mil.

Depois do roubo, os suspeitos fugiram em uma motocicleta Honda CG 160 preta.

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A Polícia Militar realiza buscas para identificar e localizar os envolvidos. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.