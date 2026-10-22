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JOÃO PINHEIRO

Com arma de isopor, homem tenta roubar carro de casal em posto da BR-040; ele já tinha mandado de prisão em aberto

Motorista percebeu o blefe durante abordagem em posto e conseguiu escapar com segurança; assaltante já tinha passagens e acabou capturado pela PM

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/10/2026 08:08

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Com arma de isopor, homem tenta roubar carro de casal em posto da BR-040; ele já tinha mandado de prisão em aberto
Polícia apreendeu pedaço de isopor que o homem usou para simular arma e roubar carro em posto de gasolina crédito: Reprodução / /JP Agora

Um homem de 24 anos foi preso após tentar roubar um carro usando um pedaço de isopor com formato de arma de fogo. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (20), por volta de 00h29, em um posto de combustíveis às margens da BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas.

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A abordagem ocorreu enquanto a vítima, de 27 anos, abastecia o automóvel acompanhado da companheira. O assaltante surpreendeu o casal com ameaças de morte para exigir a entrega do veículo, atitude que inicialmente pareceu uma brincadeira ao motorista.

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Ao tentar conversar, a vítima notou um volume na cintura do suspeito, aproximou-se e levantou a blusa dele para checar a ameaça. No local, visualizou um embrulho em saco preto e decidiu não arriscar, pois o homem afirmou que comparsas o aguardavam nas redondezas.

Reação e fuga no posto

Mesmo ameaçado, o condutor não entregou as chaves e tentou convencer o homem a ir embora. Em seguida, o assaltante caminhou até o lado do passageiro, onde estava a companheira do rapaz.

O motorista gritou e travou as portas do automóvel. Quando o assaltante se afastou, o dono correu para dentro do veículo e acelerou para fugir daquele local.

Mandado aberto e agressão a policial

A Polícia Militar localizou o suspeito pouco tempo depois da denúncia. Na abordagem, os agentes constataram que ele possuía passagens anteriores por roubo e um mandado de prisão em aberto.

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Durante a condução para a viatura, o homem resistiu à prisão e iniciou uma tentativa de fuga. Ao ser contido pelo efetivo policial, o suspeito torceu o braço direito de um sargento.

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