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INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de empresa na BR-040

Fogo em empresa de fibra de coco em Ribeirão das Neves mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros. Caminhão-tanque também foi acionado

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
31/10/2026 19:35

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De acordo com as primeiras informações repassadas pelos bombeiros, havia grande quantidade de material sólido em combustão no interior do galpão
De acordo com as primeiras informações repassadas pelos bombeiros, havia grande quantidade de material sólido em combustão no interior do galpão crédito: CBMMG

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma empresa que trabalha com fibra de coco às margens da BR-040, na região do bairro Napoli, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para combater as chamas, que provocaram uma intensa coluna de fumaça branca e que podiam ser vistas saindo do teto da estrutura.

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De acordo com as primeiras informações repassadas pelos bombeiros, havia grande quantidade de material sólido em combustão no interior do galpão.

A corporação classificou a ocorrência como um incêndio de grande proporção. Duas viaturas já estavam no local, enquanto outras três seguiam para atender à ocorrência.

Um caminhão-tanque, conhecido como Auto Jamanta, também foi mobilizado para reforçar o combate ao fogo. Inicialmente, a informação era de que três viaturas estavam no local e outras três estavam a caminho.

Até a última atualização, os bombeiros ainda não haviam conseguido contato com o comandante da equipe responsável pela ocorrência para fornecer mais detalhes sobre a situação. Não há, até então, informações confirmadas sobre as causas do incêndio, a existência de vítimas ou a extensão dos danos provocados pelo fogo.

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O trânsito na BR-040 não está sendo afetado pela ocorrência e motoristas não encontram retenções na região.

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