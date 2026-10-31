Incêndio de grandes proporções atinge galpão de empresa na BR-040

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma empresa que trabalha com fibra de coco às margens da BR-040, na região do bairro Napoli, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para combater as chamas, que provocaram uma intensa coluna de fumaça branca e que podiam ser vistas saindo do teto da estrutura.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as primeiras informações repassadas pelos bombeiros, havia grande quantidade de material sólido em combustão no interior do galpão.

A corporação classificou a ocorrência como um incêndio de grande proporção. Duas viaturas já estavam no local, enquanto outras três seguiam para atender à ocorrência.



Um caminhão-tanque, conhecido como Auto Jamanta, também foi mobilizado para reforçar o combate ao fogo. Inicialmente, a informação era de que três viaturas estavam no local e outras três estavam a caminho.



Até a última atualização, os bombeiros ainda não haviam conseguido contato com o comandante da equipe responsável pela ocorrência para fornecer mais detalhes sobre a situação. Não há, até então, informações confirmadas sobre as causas do incêndio, a existência de vítimas ou a extensão dos danos provocados pelo fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trânsito na BR-040 não está sendo afetado pela ocorrência e motoristas não encontram retenções na região.