Acidente na BR-040 deixa ao menos quatro feridos em Juiz de Fora

Um acidente envolvendo dois carros deixou ao menos quatro pessoas feridas na tarde deste sábado (31/10) na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) do município.

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A colisão lateral ocorreu por volta das 14h20 na altura do km 793, nas proximidades do retorno do Expominas. Os veículos envolvidos eram um Fiat Idea e um Hyundai HB20, que prestava serviço de transporte por aplicativo.

De acordo com a PRF, o Fiat Idea era ocupado apenas pelo motorista. Já no HB20 estavam o condutor e dois passageiros, um adulto e uma criança. A pista precisou ser interditada durante o atendimento e o resgate das vítimas. Os trabalhos das equipes foram encerrados às 16h20.

Informações divergentes

O Corpo de Bombeiros também divulgou informações sobre a ocorrência, mas apresentou uma localização diferente: km 789 da rodovia. Segundo a corporação, seis pessoas estavam nos dois veículos, sendo três em cada carro.

No HB20, estavam o motorista, de 35 anos, uma passageira da mesma idade e uma criança de 8 anos. Os três foram atendidos e encaminhados a unidades hospitalares.

No Fiat Idea, havia três homens, de 24, 26 e 33 anos. Dois passageiros receberam atendimento e foram levados para avaliação médica. O motorista, de 33 anos, foi avaliado no local, mas recusou encaminhamento hospitalar.

O comunicado dos bombeiros informa que as vítimas atendidas apresentavam, inicialmente, lesões de menor gravidade e estavam conscientes. A corporação, porém, não especificou quantas pessoas ficaram feridas.

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O atendimento mobilizou equipes dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Elovias. A aeronave Arcanjo 03 também foi acionada, mas o transporte das vítimas acabou sendo realizado por via terrestre.