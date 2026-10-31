Belvedere e outros 37 bairros de BH podem ficar sem água até domingo
De acordo com a Copasa, o abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção operacional de emergência
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Moradores de 38 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água até a manhã deste domingo (1°/11). A Copasa informou que o abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção operacional de emergência, neste sábado (31/10).
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A previsão da empresa é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã de domingo.
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A Companhia destaca que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.
Veja a lista completa de bairros:
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Acaba Mundo,
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Alto Vera Cruz,
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Anchieta,
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Barroca,
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Belvedere,
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Carmo,
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Cidade Jardim,
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Comiteco,
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Coração de Jesus,
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Cruzeiro,
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Estoril,
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Estrela,
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Fazendinha,
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Funcionários,
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Grajaú,
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Gutierrez,
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Luxemburgo,
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Mangabeiras,
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Marcola,
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Monte São José,
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Nossa Senhora da Aparecida,
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Nossa Senhora da Conceição,
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Nossa Senhora de Fátima,
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Olhos D’Água,
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Santa Isabel,
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Santa Lúcia,
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Santa Rita de Cássia,
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Santo Antônio,
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São Bento,
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São Jorge II,
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São Lucas,
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São Pedro,
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Serra,
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Sion,
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Vila Barragem Santa Lúcia,
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Vila Fumec,
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Vila Novo São Lucas,
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Vila Paris