Belvedere e outros 37 bairros de BH podem ficar sem água até domingo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Moradores de 38 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água até a manhã deste domingo (1°/11). A Copasa informou que o abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção operacional de emergência, neste sábado (31/10).

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A previsão da empresa é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã de domingo.

A Companhia destaca que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.





Veja a lista completa de bairros:



