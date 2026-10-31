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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Belvedere e outros 37 bairros de BH podem ficar sem água até domingo

De acordo com a Copasa, o abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção operacional de emergência

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
31/10/2026 15:49

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Condomínio no Buritis, onde moradores enfrentam falta e instabilidade no abastecimento de água
A Copasa informou que o abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção operacional emergencial, neste sábado (31/10) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Moradores de 38 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água até a manhã deste domingo (1°/11). A Copasa informou que o abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção operacional de emergência, neste sábado (31/10).

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A previsão da empresa é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã de domingo.

Leia Mais

A Companhia destaca que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.


Veja a lista completa de bairros: 


  • Acaba Mundo, 

  • Alto Vera Cruz, 

  • Anchieta, 

  • Barroca, 

  • Belvedere, 

  • Carmo, 

  • Cidade Jardim, 

  • Comiteco, 

  • Coração de Jesus, 

  • Cruzeiro, 

  • Estoril, 

  • Estrela, 

  • Fazendinha, 

  • Funcionários, 

  • Grajaú, 

  • Gutierrez, 

  • Luxemburgo, 

  • Mangabeiras, 

  • Marcola, 

  • Monte São José, 

  • Nossa Senhora da Aparecida, 

  • Nossa Senhora da Conceição, 

  • Nossa Senhora de Fátima, 

  • Olhos D’Água, 

  • Santa Isabel, 

  • Santa Lúcia, 

  • Santa Rita de Cássia, 

  • Santo Antônio, 

  • São Bento, 

  • São Jorge II, 

  • São Lucas, 

  • São Pedro, 

  • Serra, 

  • Sion, 

  • Vila Barragem Santa Lúcia, 

  • Vila Fumec, 

  • Vila Novo São Lucas, 

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  • Vila Paris

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