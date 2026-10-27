Mais de 24 mil clientes seguem sem energia em Minas após temporal

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

Mais de 24 mil clientes ainda estão sem energia elétrica em Minas Gerais na tarde desta terça-feira (27/10), após as fortes chuvas que atingiram o estado no domingo (25/10). Dos aproximadamente 640 mil consumidores afetados pelo temporal, 96% já tiveram o fornecimento restabelecido, mas 24.536 ainda aguardam a normalização do serviço, segundo balanço divulgado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

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Na Região Metropolitana (RMBH), 11.844 clientes permanecem sem luz, enquanto 97% dos consumidores afetados já tiveram a energia restabelecida. Na capital mineira, 4.853 consumidores ainda aguardam o retorno do serviço, e o percentual de restabelecimento chegou a 98%.

O temporal de domingo foi considerado pela companhia o evento climático de maior impacto sobre seu sistema de distribuição em 74 anos de história. A tempestade provocou danos à rede elétrica em diversas regiões do estado, exigindo a mobilização de equipes para recuperar as estruturas afetadas e normalizar o fornecimento.

Entre os fenômenos registrados durante o temporal estão cerca de 60 mil descargas atmosféricas em todo o estado. O volume foi aproximadamente seis vezes superior ao esperado para uma tempestade dessa magnitude.

As rajadas de vento também contribuíram para os danos. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, os ventos chegaram a 150 km/h. Em Lavras, no Sul do estado, atingiram 105 km/h, enquanto em Belo Horizonte chegaram a 90 km/h.

Novas ocorrências aumentaram os desafios

Na segunda (26/10), as condições meteorológicas adversas persistiram e provocaram novas ocorrências na rede elétrica das regiões Leste e Norte de Minas. Os novos registros ampliaram os desafios enfrentados pelas equipes responsáveis pelo restabelecimento da energia.

Desde o início das ocorrências, milhares de profissionais foram mobilizados para atender os chamados e reparar os danos causados pelo temporal. Os trabalhos são realizados de forma ininterrupta, inclusive durante as noites e madrugadas.

A Cemig mantém os recursos operacionais mobilizados para atender as ocorrências que ainda não foram solucionadas e normalizar o fornecimento aos consumidores afetados o mais rapidamente possível, respeitando as condições de segurança necessárias para a execução dos serviços.

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*Estagiária sob supervisão