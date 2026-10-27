Mais de 15 mil clientes seguem sem luz em Minas após temporal

Mais de 15 mil clientes continuam sem energia elétrica em Minas Gerais na noite desta terça-feira (27/10), após as fortes tempestades que atingiram o estado desde domingo (25/10). Segundo balanço divulgado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 15.564 consumidores ainda aguardam a normalização do serviço.

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Do total de 641.412 clientes afetados pelo temporal, 625.848 já tiveram o fornecimento restabelecido, o equivalente a mais de 98%. A companhia considera o episódio o evento climático de maior impacto em seus 74 anos de história.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o número de consumidores sem energia caiu de 380.849 para 6.208. Na capital mineira, o total passou de 221.914 para 1.819 clientes, segundo a Cemig.

Temporal provocou danos à rede elétrica

As tempestades registraram mais de 60 mil descargas atmosféricas em Minas Gerais, volume seis vezes superior ao esperado para uma tempestade habitual. As rajadas de vento chegaram a 150 km/h em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a 105 km/h em Lavras, no Sul do estado, e a quase 90 km/h em Belo Horizonte.

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A combinação de raios, ventos intensos e quedas de árvores provocou danos à infraestrutura elétrica em diversas regiões, incluindo rompimento de cabos, queda de postes e necessidade de reconstrução de trechos da rede de distribuição.

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Reparos na rede elétrica

A Cemig mobilizou cerca de 4,6 mil profissionais para reparar os danos provocados pelas tempestades. Os trabalhos incluem a troca de equipamentos, a reconstrução de trechos da rede e a retirada de árvores e galhos que atingiram a fiação. Segundo a companhia, as equipes continuam atuando para normalizar o fornecimento aos consumidores afetados.