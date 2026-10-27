Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para sete regiões do estado de Minas Gerais nesta terça-feira (27/10). O aviso, de perigo potencial, prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou é válido até o fim do dia.

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto orienta, ainda, que a população evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência ou para obter mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Regiões sob alerta

Vale do Rio Doce

Vale do Mucuri

Norte de Minas

Jequitinhonha

Noroeste de Minas

Central Mineira

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.