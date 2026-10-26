Trem da Vale abre vendas para as viagens de férias

Estão abertas as vendas de passagens para o Trem de Férias da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com viagens previstas para dezembro entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Organizado pela Vale, o serviço tem tarifas que variam conforme o trecho escolhido, com preços de até R$ 125.

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A operação especial terá circulação noturna, sem alterações nos horários regulares do trem de passageiros ou no cronograma habitual de funcionamento.

O trajeto especial é oferecido apenas nos meses de dezembro, janeiro e julho, períodos de férias em que a procura por viagens costuma ser maior.

As passagens são disponibilizadas gradualmente, com novas datas abertas diariamente para viagens com até 45 dias de antecedência.

Modernização da plataforma

O sistema de venda de passagens de trem passará por uma atualização. A nova plataforma entrará em operação em 11 de novembro, com mudanças no processo de compra e na navegação. Segundo a Vale, a atualização busca facilitar o uso do site, reforçar a segurança dos dados e reunir as operações em um único sistema.

Durante a migração, a venda de passagens ficará indisponível em todos os canais, incluindo o site, das 22h de 10 de novembro às 6h de 11 de novembro.

Os usuários já cadastrados na plataforma deverão fazer um novo cadastro no site. A Vale recomenda o uso do mesmo e-mail registrado anteriormente, o que facilita a associação de passagens compradas e ainda não utilizadas.

Quem não se lembra do e-mail de login poderá consultá-lo em uma bilheteria ou pelo Alô Vale, no telefone 0800 285 7000, até as 21h59 de 10 de novembro.

As regras de viagem, as gratuidades e os benefícios permanecerão inalterados. O calendário de vendas também será mantido, com passagens disponíveis para compra com até 45 dias corridos de antecedência, pela internet, nas bilheterias ou nos pontos de venda autorizados.

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Os valores das passagens podem ser consultados no site da empresa.