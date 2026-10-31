Muro desaba sobre carro após chuva forte em bairro de BH

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte neste sábado (31/10) provocou o desabamento de um muro sobre um carro no bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste da capital. Parte da estrutura caiu sobre o veículo, enquanto os destroços ficaram espalhados pela rua. Há risco de que o restante do muro também desabe e provoque a queda de um poste.



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O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 16h47 para atender à ocorrência.

Segundo o relato feito à corporação, o muro pertence a um imóvel vizinho ao do solicitante e cedeu durante a chuva.



O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 16h47 para atender à ocorrência CBMMG

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Imagens registradas pelos militares mostram o carro atingido pelos escombros e os pedaços do muro espalhados pela via. A outra parte da estrutura também preocupa devido à possibilidade de novos desabamentos, que poderiam atingir o poste instalado nas proximidades.