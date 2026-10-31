Assine
overlay
Início Gerais
CHUVAS EM BH

Muro desaba sobre carro após chuva forte em bairro de BH

Bombeiros foram acionados no fim da tarde deste sábado. Há risco de queda de outra parte da estrutura e de um poste

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
31/10/2026 20:07

compartilhe

×
Imagens da cena chocante foram registradas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG)
Imagens da cena chocante foram registradas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) crédito: CBMMG

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte neste sábado (31/10) provocou o desabamento de um muro sobre um carro no bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste da capital. Parte da estrutura caiu sobre o veículo, enquanto os destroços ficaram espalhados pela rua. Há risco de que o restante do muro também desabe e provoque a queda de um poste.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 16h47 para atender à ocorrência.

Segundo o relato feito à corporação, o muro pertence a um imóvel vizinho ao do solicitante e cedeu durante a chuva.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 16h47 para atender à ocorrência
O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 16h47 para atender à ocorrência CBMMG

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Imagens registradas pelos militares mostram o carro atingido pelos escombros e os pedaços do muro espalhados pela via. A outra parte da estrutura também preocupa devido à possibilidade de novos desabamentos, que poderiam atingir o poste instalado nas proximidades.

Tópicos relacionados:

bombeiros chuva desabamento muro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay