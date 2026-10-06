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Sabores do mundo: bebidas que viraram símbolos de seus países

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Redação Flipar
  • Em muitos casos, essas bebidas ultrapassaram as fronteiras de seus lugares de origem e ganharam fama internacional. Veja a seguir alguns exemplos de bebidas que se tornaram fortemente associadas a determinados países.
    Em muitos casos, essas bebidas ultrapassaram as fronteiras de seus lugares de origem e ganharam fama internacional. Veja a seguir alguns exemplos de bebidas que se tornaram fortemente associadas a determinados países. Foto: Arno Mitterbacher/Pixabay
  • México — Tequila Produzida a partir do agave azul, a tequila é um dos maiores símbolos da cultura mexicana. O destilado possui denominação de origem e é fabricado principalmente no estado de Jalisco, sendo consumido puro ou em coquetéis famosos.
    México — Tequila Produzida a partir do agave azul, a tequila é um dos maiores símbolos da cultura mexicana. O destilado possui denominação de origem e é fabricado principalmente no estado de Jalisco, sendo consumido puro ou em coquetéis famosos. Foto: valeria_aksakova/freepik
  • Escócia — Uísque O scotch whisky é uma das bebidas mais tradicionais da Escócia e segue regras rigorosas de produção. Destilado de cereais e envelhecido em barris, tornou-se um produto valorizado e exportado para o mundo inteiro.
    Escócia — Uísque O scotch whisky é uma das bebidas mais tradicionais da Escócia e segue regras rigorosas de produção. Destilado de cereais e envelhecido em barris, tornou-se um produto valorizado e exportado para o mundo inteiro. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
  • Japão — Saquê Feito a partir da fermentação do arroz, o saquê tem forte ligação com a cultura japonesa. A bebida aparece em rituais religiosos, festividades e também acompanha diversas refeições da culinária local.
    Japão — Saquê Feito a partir da fermentação do arroz, o saquê tem forte ligação com a cultura japonesa. A bebida aparece em rituais religiosos, festividades e também acompanha diversas refeições da culinária local. Foto: tokyofoodcast.com wikimedia commons
  • Brasil — Cachaça Destilada da cana-de-açúcar, a cachaça é considerada a bebida nacional do Brasil. Sua produção começou ainda no período colonial e hoje ela é base de coquetéis famosos, como a tradicional caipirinha.
    Brasil — Cachaça Destilada da cana-de-açúcar, a cachaça é considerada a bebida nacional do Brasil. Sua produção começou ainda no período colonial e hoje ela é base de coquetéis famosos, como a tradicional caipirinha. Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
  • França — Champanhe O champanhe é um espumante produzido exclusivamente na região de Champagne. A bebida tornou-se sinônimo de celebração e luxo, sendo apreciada em eventos importantes ao redor do mundo.
    França — Champanhe O champanhe é um espumante produzido exclusivamente na região de Champagne. A bebida tornou-se sinônimo de celebração e luxo, sendo apreciada em eventos importantes ao redor do mundo. Foto: Jan Kuss/Pixabay
  • Cuba — Rum Produzido a partir da cana-de-açúcar, o rum é uma das bebidas mais características do Caribe. Em Cuba, ele ganhou fama internacional e tornou-se ingrediente essencial de coquetéis clássicos.
    Cuba — Rum Produzido a partir da cana-de-açúcar, o rum é uma das bebidas mais características do Caribe. Em Cuba, ele ganhou fama internacional e tornou-se ingrediente essencial de coquetéis clássicos. Foto: Alexa Pixabay
  • Alemanha — Cerveja A cerveja é parte fundamental da cultura alemã e possui longa tradição de produção. O país também é conhecido por festivais famosos, como a Oktoberfest, que celebram a bebida.
    Alemanha — Cerveja A cerveja é parte fundamental da cultura alemã e possui longa tradição de produção. O país também é conhecido por festivais famosos, como a Oktoberfest, que celebram a bebida. Foto: divulgação
  • Portugal — Vinho do Porto Originário da região do Douro, o vinho do Porto é um vinho fortificado de sabor intenso. Tradicionalmente consumido como digestivo, tornou-se um dos produtos portugueses mais conhecidos no exterior.
    Portugal — Vinho do Porto Originário da região do Douro, o vinho do Porto é um vinho fortificado de sabor intenso. Tradicionalmente consumido como digestivo, tornou-se um dos produtos portugueses mais conhecidos no exterior. Foto: Jon Sullivan wikimedia commons
  • Coreia do Sul — Soju O soju é um destilado claro muito popular na Coreia do Sul. Consumido em encontros sociais e refeições, ele se tornou um símbolo da convivência e da cultura gastronômica do país.
    Coreia do Sul — Soju O soju é um destilado claro muito popular na Coreia do Sul. Consumido em encontros sociais e refeições, ele se tornou um símbolo da convivência e da cultura gastronômica do país. Foto: Clément Bucco-Lechat wikimedia commons
  • Turquia — Raki Conhecido pelo sabor de anis, o raki é considerado a bebida nacional da Turquia. Costuma ser servido com água e acompanha pratos tradicionais, especialmente em refeições compartilhadas.
    Turquia — Raki Conhecido pelo sabor de anis, o raki é considerado a bebida nacional da Turquia. Costuma ser servido com água e acompanha pratos tradicionais, especialmente em refeições compartilhadas. Foto: Garrett Ziegler wikimedia commons
  • Grécia — Ouzo Destilado aromatizado com anis, o ouzo é uma das bebidas mais tradicionais da Grécia. Geralmente servido com água ou gelo, acompanha pratos típicos e está muito ligado aos encontros sociais no país.
    Grécia — Ouzo Destilado aromatizado com anis, o ouzo é uma das bebidas mais tradicionais da Grécia. Geralmente servido com água ou gelo, acompanha pratos típicos e está muito ligado aos encontros sociais no país. Foto: Pixabay
  • China — Baijiu Considerado a bebida alcoólica mais consumida do mundo, o baijiu é um destilado forte feito de grãos. Na China, ele é presença comum em banquetes, celebrações e ocasiões formais.
    China — Baijiu Considerado a bebida alcoólica mais consumida do mundo, o baijiu é um destilado forte feito de grãos. Na China, ele é presença comum em banquetes, celebrações e ocasiões formais. Foto: Anniephalen44 wikimedia commons
  • Irlanda — Irish whiskey O whiskey irlandês é conhecido pelo sabor suave e pelo processo tradicional de destilação. A bebida faz parte da história do país e é um dos produtos mais associados à cultura irlandesa.
    Irlanda — Irish whiskey O whiskey irlandês é conhecido pelo sabor suave e pelo processo tradicional de destilação. A bebida faz parte da história do país e é um dos produtos mais associados à cultura irlandesa. Foto: Pixabay
  • Peru — Pisco Destilado de uvas, o pisco é muito ligado à tradição peruana e também ao Chile. No Peru, ele é base do famoso coquetel pisco sour e representa um importante símbolo gastronômico nacional.
    Peru — Pisco Destilado de uvas, o pisco é muito ligado à tradição peruana e também ao Chile. No Peru, ele é base do famoso coquetel pisco sour e representa um importante símbolo gastronômico nacional. Foto: - David Gallagher Flickr
  • Itália — Limoncello Licor feito a partir da casca do limão, muito tradicional no sul da Itália. Geralmente servido bem gelado após as refeições, tornou-se um símbolo da hospitalidade italiana.
    Itália — Limoncello Licor feito a partir da casca do limão, muito tradicional no sul da Itália. Geralmente servido bem gelado após as refeições, tornou-se um símbolo da hospitalidade italiana. Foto:
  • Tailândia — SangSom (rum tailandês) Produzido a partir da cana-de-açúcar, o SangSom é um rum bastante popular na Tailândia. A bebida se tornou presença comum em bares e festas locais, sendo uma das mais consumidas no país.
    Tailândia — SangSom (rum tailandês) Produzido a partir da cana-de-açúcar, o SangSom é um rum bastante popular na Tailândia. A bebida se tornou presença comum em bares e festas locais, sendo uma das mais consumidas no país. Foto: Jpatokal wikimedia commons
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