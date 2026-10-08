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Tisha Campbell fala sobre descoberta do autismo aos 57 anos
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A descoberta veio depois que Campbell concluiu o livro de memórias "The A Word: A Mother's Journey Through Autism and Love". A obra relata a experiência da atriz com o filho Xen, diagnosticado com autismo aos 18 meses, e aborda temas como terapias, escolas e os equívocos da sociedade sobre a condição. Foto: Divulgação
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A investigação partiu de uma sugestão da terapeuta da atriz. Campbell consultou dois especialistas e fez 12 testes orais e escritos, além de perguntas e respostas, com cada um deles. Ela repetiu todos os testes duas vezes antes de receber o resultado e foi classificada no nível 1 do espectro. Foto: Reprodução Youtube
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Segundo especialistas, os sinais do transtorno do espectro autista podem se manifestar de formas diferentes nos adultos, já que os casos com características mais perceptíveis costumam ser identificados mais cedo. Além disso, sintomas isolados não são suficientes para confirmar o transtorno, que também considera possíveis prejuízos no trabalho, nas relações sociais ou na educação. Foto: Pexels / Felipe Queiroz
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De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, entre as características consideradas estão dificuldades na comunicação e na interação social, como interpretar o comportamento de outras pessoas e manter contato visual. Também podem aparecer comportamentos repetitivos, necessidade de rotina, desconforto diante de mudanças e interesses muito específicos. Foto: Freepik/rawpixel.com
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Campbell afirmou que a descoberta ajudou a compreender situações que viveu ao longo da vida. Entre elas estão o uso de fones de ouvido para reduzir o excesso de estímulos sonoros, a tentativa de esconder movimentos repetitivos de autorregulação e a adaptação de comportamentos para se encaixar socialmente. Foto: Reprodução Youtube
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Tisha Campbell nasceu em 13 de outubro de 1968, em Oklahoma City, e cresceu em Newark, Nova Jersey, onde estudou na Newark Arts High School. Ela estreou na televisão em 1974, ainda criança, em um episódio do programa infantil "The Big Blue Marble", da rede PBS. Foto: Reprodução / Instagram
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Campbell é conhecida principalmente pelos papéis de Gina Waters-Payne em "Martin", série da Fox exibida de 1992 a 1997, e de Janet "Jay" Kyle em "Eu, a Patroa e as Crianças", comédia da ABC que foi ao ar entre 2001 e 2005. No cinema, atuou em produções como "Uma Festa de Arromba" e "Sprung - Loucas de Amor". Foto: Eu, a Patroa e as Crianças
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