Tisha Campbell fala sobre descoberta do autismo aos 57 anos

Campbell é conhecida principalmente pelos papéis de Gina Waters-Payne em "Martin", série da Fox exibida de 1992 a 1997, e de Janet "Jay" Kyle em "Eu, a Patroa e as Crianças", comédia da ABC que foi ao ar entre 2001 e 2005. No cinema, atuou em produções como "Uma Festa de Arromba" e "Sprung - Loucas de Amor". Foto: Eu, a Patroa e as Crianças