Além de Orlando, Brasil pode ganhar parque temático da Mattel, dona da Barbie e Hot Wheels

A empresa também possui a American Girl, a Polly Pocket, a Monster High, a MEGA e o jogo de cartas UNO, além de produtos licenciados de franquias famosas do cinema e da televisão. Ao longo das décadas, a companhia expandiu suas atividades para além dos brinquedos e passou a investir em filmes, séries e jogos digitais. Foto: Reprodução/OLX