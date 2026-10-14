Ciclista tem oito registros supostamente rejeitados pelo Strava, mas a suspeita de atividade motorizada traz uma ressalva crucial: não é evidência de dopagem

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O ciclismo ainda carrega marcas de episódios controversos, fazendo com que resultados expressivos despertem tanto admiração quanto questionamentos. Nesse cenário, a vitória de Paul Seixas na Volta da Lombardia, uma das provas mais tradicionais do calendário, voltou a levantar suspeitas entre aqueles que acompanham de perto os debates sobre doping no esporte.

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Christophe Bassons, ex-ciclista conhecido por sua postura contrária ao uso de substâncias proibidas e por ter confrontado Lance Armstrong, demonstrou desconfiança em uma publicação no Facebook. Em resposta a um internauta, o francês colocou em dúvida o desempenho de Seixas, natural de Lyon, e os resultados alcançados pela equipe Decathlon-CMA CGM.

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Bassons também chamou atenção para a quantidade de jovens que vêm apresentando resultados expressivos na equipe. Em comentário nas redes sociais, o francês afirmou que o desempenho do grupo desperta sua curiosidade, embora não consiga identificar uma explicação para os resultados alcançados.

Questionamentos e comparações com Pogacar

Ao avaliar a performance de Paul Seixas, o ex-ciclista adotou um tom irônico e reconheceu que suas impressões poderiam ser interpretadas como uma visão ultrapassada sobre o esporte. A declaração reforçou seu ceticismo diante do nível apresentado pelo vencedor da prova.

Além disso, Bassons apontou uma contradição na maneira como o público avalia os principais nomes do pelotão. Segundo ele, não seria coerente admitir a possibilidade de doping no ciclismo e, ao mesmo tempo, desconfiar de Tadej Pogacar, mas aceitar sem ressalvas as atuações de Seixas. Na visão do francês, a análise deve seguir os mesmos critérios para todos os competidores enquanto persistirem dúvidas sobre a integridade da modalidade.

O ex-atleta também criticou a tendência de tratar grandes resultados com menos desconfiança quando os protagonistas são jovens ou pertencem a determinadas nacionalidades. Para ele, o reconhecimento de novos talentos não deveria impedir questionamentos semelhantes aos direcionados a outros ciclistas de destaque.

As críticas também apareceram em uma publicação de Antoine Vayer na rede social X. O analista voltou a discutir a tolerância em relação a determinados desempenhos em um esporte marcado por históricos de doping e trapaças. Na ocasião, ele mencionou a estrutura contratual da equipe francesa Decathlon-CMA CGM, que mantém vínculos na Suíça.

Vayer acompanha a trajetória de Seixas há anos e já o descreveu como um talento excepcional. Ao comentar a Volta da Lombardia, ele apresentou números da subida do Civiglio, na qual o francês completou o trecho em 11 minutos e 54 segundos. O resultado ficou 36 segundos abaixo do tempo registrado por Pogacar em 2022, quando o esloveno foi acompanhado por Enric Mas.

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Por fim, Vayer ressaltou a evolução de Pogacar ao longo dos últimos anos. Na avaliação do analista, o ciclista apresentou uma transformação no fim de 2023, período a partir do qual passou a demonstrar um nível de desempenho ainda mais elevado.