Mansão de Renato Aragão avaliada em R$ 18 milhões tem penhora da Justiça

A Justiça estadual determinou a penhora da mansão do humorista Renato Aragão, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cobrança movida pelo município decorre de débitos de IPTU acumulados entre os anos de 2021 e 2023, que somam R$ 548.283,69 em valores atualizados.

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De acordo com o portal Quem, a juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital, assinou a ordem no dia 27 de outubro. Diante da falta de pagamento após a citação, a magistrada mandou um oficial de Justiça avaliar e penhorar a propriedade.

O artista de 91 anos assumiu a função de depositário da residência, com o dever de zelar pela sua conservação. A determinação judicial também estabelece a intimação formal da esposa do humorista sobre o processo.

Depois da notificação, Renato Aragão dispõe de um prazo de 30 dias para ingressar com embargos à execução caso queira questionar os valores. O mandado orienta o oficial a apresentar opções para quitar a pendência de forma imediata ou aderir a um parcelamento.

A assessoria do artista afirmou que o débito "será integralmente quitado". Representantes informaram que a equipe jurídica acompanha o processo de perto e já adota providências para regularizar as pendências fiscais.



Mansão de Renato Aragão no Recreio dos Bandeirantes, que teve penhora decretada por dívidas de IPTU, em vistas aérea e terrestreFoto; Reprodução/ Muller Imóveis



Estrutura do imóvel

A propriedade envolvida na cobrança está colocada à venda por R$ 18 milhões na Estrada do Pontal. O terreno ocupa mais de 47 hectares, o equivalente a cerca de 476 mil metros quadrados, e abriga uma casa duplex com 3 mil metros quadrados de área construída, guarita, heliponto e garagem para dez carros.

A planta da residência distribui os ambientes da seguinte forma:

primeiro pavimento: concentra sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de jantar, biblioteca, dois escritórios, sala de costura, chapelaria, bar, adega, três lavabos, copa-cozinha, lavanderia e quatro quartos de serviço completos.

segundo pavimento: abriga quatro suítes privativas, incluindo uma acomodação principal com sala de banho com hidromassagem e quarto de vestir.

área de convivência: reúne piscina, churrasqueira, gramado, pomar, salão de festas e salão de jogos.

setor esportivo: oferece campo de futebol, quadra poliesportiva e quadra de tênis. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





