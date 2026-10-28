Justiça determina avaliação e penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão em execução fiscal no Rio

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A Justiça do Rio de Janeiro determinou a avaliação e penhora de um imóvel do humorista Renato Aragão, com a expedição de mandado vinculado à cobrança de tributos municipais. A decisão, assinada em 27 de outubro de 2026, pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, estabelece novas etapas para garantir o pagamento do débito cobrado pela prefeitura.

O caso envolve a mansão do ator no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. A propriedade foi anunciada à venda por R$ 18 milhões, segundo reportagens publicadas na imprensa. No despacho, a magistrada afirma que Renato foi devidamente citado, mas não efetuou o pagamento do débito. Auma dívida de IPTU que chega a R$ 700 mil, referente aos exercícios de 2021 a 2023. Na ocasião, a assessoria do humorista informou que havia negociações em andamento.

Uma propriedade de alto padrão

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A mansão de Renato Aragão foi anunciada à venda por R$ 18 milhões de reais. Localizada no Pontal Oceânico, na região do Recreio dos Bandeirantes, a propriedade reúne atributos característicos do mercado imobiliário de luxo. Com aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída, quatro suítes, heliponto, piscina, biblioteca, quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, jardins e amplas áreas de convivência.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.