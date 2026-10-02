Entenda a briga judicial entre Renato Aragão e a filha por R$ 1 milhão

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Renato Aragão e sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, têm uma audiência de conciliação marcada para 26 de outubro, às 13h, na 43ª Vara Cível do Rio. O encontro na Justiça é parte de uma ação de cobrança movida por Juliana contra o pai, com um valor que se aproxima de R$ 1 milhão, incluindo juros e correção monetária.

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A disputa começou em dezembro de 2018, quando Juliana alega ter emprestado R$ 950 mil ao pai. Segundo a ação, o dinheiro veio da venda de um imóvel que ela herdou da mãe, Martha Maria Rangel Aragão, falecida em 2014.

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O acordo, conforme a versão de Juliana, previa a devolução do valor até 31 de dezembro de 2023. Ela afirma ter recebido apenas R$ 77 mil, restando um saldo de R$ 872.485,58, que agora é cobrado judicialmente junto a honorários advocatícios.

No processo, a filha do humorista também relata que parte de seus recursos foi administrada pela madrasta, Lilian Aragão. Ela diz que precisava apresentar recibos de despesas pessoais enquanto morava na casa do pai e não tinha controle integral sobre as próprias finanças.

O que diz a defesa de Renato Aragão

A família do humorista apresentou uma versão diferente quando o caso se tornou público, em novembro de 2025. Em nota, a equipe de Renato Aragão afirmou que a transação não foi um simples empréstimo, mas um acordo firmado há mais de uma década para que ele administrasse parte dos recursos herdados por Juliana.

A justificativa era preservar e organizar o patrimônio da filha. A defesa sustenta que a administração era transparente, com movimentações extraordinárias registradas por escrito, e que os recursos não foram incorporados ao patrimônio de Renato ou de Lilian. A nota também diz que o humorista "não precisa nem nunca precisou dos recursos de Juliana".

Na mesma época, a família declarou que Juliana deixou a casa do pai sem informar seu paradeiro e que as tentativas de aproximação não tiveram sucesso. Em entrevista ao site F5 em abril de 2025, o ator negou que tratasse a filha de forma diferente por ser adotiva ou por se declarar homossexual. "Filho é filho", afirmou.

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O que acontece agora

A audiência de outubro busca uma conciliação e não representa uma decisão sobre a dívida. Juliana, que mora em Santa Catarina, solicitou autorização para participar por videoconferência. Caso não haja acordo, a ação judicial continuará tramitando.